Heike Fritsch

Das LCC-Büro Hamburg Süd hat einen neuen Eigentümer.

Die Hamburg Süd Reiseagentur wird jetzt an die britische ATPI-Gruppe verkauft. Der weltweit tätige Geschäftsreisespezialist will mit der Übernahme seine Präsenz in Deutschland ausbauen. Die Reiseagentur bleibt auch nach dem Verkauf bei Lufthansa City Center.