Florian Storp

Die Corona-Krise hat auch Geschäftsreisen-Anbieter Amex GBT einen kräftigen Umsatzeinbruch beschert. Beim Gewinn von Neukunden meldet der Dienstleister jedoch einen Rekord.

So hat American Express Global Business Travel (GBT) im vergangenen Jahr weltweit Neugeschäft im Wert von rund drei Milliarden US-Dollar (umgerechnet 2,5 Mrd. Euro) eingesammelt. So viel wie nie zuvor, wie Deutschland-Chef Florian Storp jetzt im Rahmen eines virtuellen Zukunftstages der Geschäftsreisekette mitteilte. Wobei angesichts der aktuellen Krise noch nicht klar ist, welches Volumen dieses Neugeschäfts sich wirklich realisieren lässt. Aktuell jedenfalls liegen die Geschäftsreisebuchungen des Dienstleisters rund 90 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.Für Storp sind die zahlreichen Verträge mit Neukunden – darunter unter anderem Internet-Riese Google – jedoch Beleg für die Richtigkeit der eigenen Strategie, die stark auf den Ausbau digitaler Services abzielt. Hierzu passt auch der Kauf des Start-ups 30 Seconds to Fly vergangenen Herbst. Das US-Unternehmen hat sich auf Künstliche Intelligenz (KI) und Messaging-Technik für den Geschäftsreise-Sektor spezialisiert. Davon sollen in Zukunft auch die Firmenkunden von Amex GBT profitieren.Bis die jedoch in großem Maßstab wieder auf Reisen gehen werden, dürfte noch einige Zeit vergehen. Darin waren sich Storp und GBT-CEO Paul Abott, der per Video-Übertragung kurzzeitig an der Tagung teilnahm, einig. Abott warnte die Unternehmen zugleich davor, nach Abflauen der Krise zu stark bei den Geschäftsreisen zu sparen. 2020 sei kein guter Maßstab, um Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, so der Amex-GBT-Chef. Zwar seien einige Firmen bislang auch durchaus ohne viel Geschäftsreisen relativ gut durch die Krise gekommen. Doch, so Abott, man könne die Business-Travel-Ausgaben nicht ohne Folgen für das eigentliche Geschäft kürzen. "Geschäftsreisen sind ein Investment, um die eigentlichen unternehmerischen Ziele zu erreichen", betonte Abott.Die Aufgaben der Travel Manager, davon zeigte sich Abott überzeugt, würden in Zukunft noch strategischer und komplexer werden – auch vor dem Hintergrund einer Pandemie, die die Welt noch einige Zeit beschäftigen dürfte. "Unsere Aufgabe ist es, diese Komplexität für die Unternehmen zu reduzieren", so Abott mit Blick auf das eigene Dienstleistungsangebot.Es gelte, bereit zu sein, wenn das Geschäft wieder anzieht – sowohl bei den Einzelreisen als auch im Mice-Sektor. Bei letzterem findet durchaus Geschäft statt, wie eine Diskussionsrunde zeigte, an der unter anderem FC-Bayern-Präsident Karl-Heinz Rummenigge teilnahm, der über "Geschäftsreisen" des deutschen Fußball-Serienmeisters in Corona-Zeiten berichtete. Zahlreiche Kunden, das zeigte die Runde, haben von Live-Events auf virtuelle Veranstaltungen umgestellt. Dass, so der einhellige Tenor, dürfe trotz des Bedürfnisses nach persönlichen Kontakten auch noch die nächsten Monate so bleiben. Wobei es zumindest für das vierte Quartal schon zahlreiche "mutige Entscheidungen" von Unternehmen für Live-Events gebe, wie Kai Portmann, bei Amex GBT Director Meetings und Events für die deutschsprachigen Märkte, betonteZu den Highlights der mehrstündigen virtuellen Kundenforums gehörte ein Vortrag des Virologen Hendrik Streeck. Der Wissenschaftler ging mit der Lockdown-Politik der Bundesregierung durchaus kritisch ins Gericht und forderte in der aktuellen Lage dazu auf, mehr Mut zu haben, Dinge auch auszuprobieren. Das, so Streeck, sei kein Experiment am Menschen, sondern Generierung von Wissen für das weitere Vorgehen in der Pandemie. Von Grenzschließungen, wie sie derzeit zum Beispiel in Richtung Tschechien praktiziert würden, hält Streeck jedenfalls nicht. So könne man das Vordringen neuer Virusmutanten nicht verhindern, höchstens verzögern.