Die Veranstaltung von VDR und fvw | TravelTalk (ehemals BizTravel) findet im April ein drittes Mal digital statt. Für den November ist eine Vor-Ort-Veranstaltung in Heidelberg geplant.

Es ist die wohl beliebteste Veranstaltungsreihe im Business Travel: Das Forum Geschäftsreisen geht 2021 bereits in sein 15. Jahr. Wie immer laden der Verband VDR und fvw | TraveTalk zu zwei Terminen ein, welche sich Interessierte bereits vormerken sollten.Für denist eine digitale Veranstaltung vorgesehen. Es ist bereits die dritte nach den beiden Online-Events im vergangenen Jahr. Das nach der Pandemie erste "echte" Zusammentreffen soll dann amstattfinden. Diese Stadt war eigentlich schon für das Forum Geschäftsreisen im Juni 2020 geplant gewesen.Das Forum richtet sich an Travel Manager, Einkäufer und alle, die auf Unternehmensseite für das Segment Geschäftsreise zuständig sind. Experten aus der Praxis, die selbst als Travel Manager tätig sind, geben wertvolle Tipps für den Berufsalltag. Während die analoge Variante einen ganzen Tag lang dauert, sind für die abgespeckte Online-Version etwa vier Stunden und vier bis fünf Beiträge vorgesehen.2020 stießen auch die virtuellen, preislich deutlich reduzierten Events auf sehr hohen Zuspruch. Thematisch ging es unter anderem um Rechtsfragen in Covid-19-Zeiten, Ausschreibung und Einreisebestimmungen. Die Themen für das Forum am 29. April 2021 werden in den nächsten Wochen in den fvw | TravelTalk-Newslettern sowie auf der Website vdr-service.de bekanntgegeben.Eine Anmeldung ist bereits jetzt möglich.