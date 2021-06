Die Karten aus Plastik und Metall kennt jeder. Aber was bietet American Express eigentlich Unternehmen an?

Digital & einfach

Die beschleunigte Digitalisierung verändert auch die Anforderungen an das Ausgabenmanagement. Mehr denn je ist es wichtig, Reisekosten und andere Geschäftsausgaben schlank und kostenbewusst zu managen.

Hierfür bieten wir eine Vielzahl an Lösungen an. Reisende können ihre Zahlungen bequem unterwegs und kontaktlos mit der Karte oder mit dem Smartphone tätigen. Die Reisekostenabrechnungen im Nachgang werden schon lange nicht mehr auf Papier gemacht, sondern stehen online zur Verfügung und können problemlos in das Expense System des Unternehmens eingespeist werden.



„Die Vaillant Group ist durch den Vertrieb in über 60 Länden aktiv. Und wir im Travelmanagement halten dem Vertrieb den Rücken frei, wenn es bei Geschäftsreisen um das virtuelle Buchen, Abrechnen und bargeldlose Zahlen geht. Und das machen wir mit Amex.“ Daniela Bauer, Travelmanagement, Vaillant Group

Mit den Versicherungen auf den Corporate Cards, wie beispielsweise der Verkehrsmittel-Unfall- oder der Reisekomfort-Versicherung, kommt das Unternehmen seiner Sorgfaltspflicht nach und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bestens abgesichert. Die Corporate Cards erhalten die Reisenden schnell und einfach über einen komplett digitalen Antrags- und Freigabeprozess, inklusive Web-Identifizierung nach Bankenstandards.

Doch nicht nur das Reisekostenmanagement wird für Unternehmen mit American Express viel digitaler und einfacher: Elektronische Datenanreicherungen ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden Transparenz und Kontrolle über ihr Lieferantenmanagement.



Wir sind für Sie da! Jetzt ist genau die richtige Zeit, sich mit dem Ausgabemanagement zu beschäftigen. Mit American Express an Ihrer Seite, steht Ihnen jederzeit ein kompetenter und professioneller Partner zur Seite.

Wenn sich Unternehmen in internationalen Märkten bewegen und mit Fremdwährungen arbeiten, ist dies mit unseren virtuellen Zahlungslösungen wie vPayment problemlos möglich. Damit können zentrale Aufgaben, wie zum Beispiel Transaktionen in Fremdwährungen, größere Projekte oder Lizenzausgaben gemanaged werden. Für jede Transaktion kann das Unternehmen den Verfügungsrahmen, die Gültigkeit, Lieferanten(gruppen) und vieles mehr definieren – für hohe Sicherheit und einen einfachen Überblick.



Lesen Sie hier weiter.