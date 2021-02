Concur-Managing-Director Götz Reinhardt, Lioba Eller von Carl Zeiss und Florian Rodeit von der Deutschen Börse sprechen darüber am Dienstag, 2. Februar 2021.

Digitalisierung vorantreiben, Silos abbauen und mehr Transparenz in die Reisekosten bringen: Das ist das Thema eines Webinars von SAP/Concur mit Managing Director Götz Reinhardt, Lioba Eller von Carl Zeiss und Florian Rodeit von der Deutschen Börse.Am Dienstag, 2. Februar 2021, diskutieren sie ab 14 Uhr in einem 45-minütigen Expertentalk:- Wie arbeiten Finanz- und Travel Manager in einem Unternehmen zusammen?- Welche Rolle haben SAP-Concur-Lösungen auf dem Weg zur digitalen Transformation gespielt?- Welche SAP-Concur-Lösungen haben die beiden Unternehmen im Einsatz und welchen Return on Invest haben sie damit erzielt? Hier geht’s direkt zur Anmeldung.