Geschäftsreisende selbst bevorzugen für praktisch alle Reiseanlässe die persönliche Variante. Webmeetings werden nicht als echte Alternative gesehen.

Ein Konflikt bahn sicht an: Während die Beschäftigten nach Corona wieder genau so viel und oft reisen wollen wie vor der Pandemie, könnten Unternehmen weiterhin in vielen Fällen die digitale Variante bevorzugen. Geschäftsreisende sind sich einig: