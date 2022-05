Thinkstock

An der Wall Street in New York sollen in Kürze auch Anteilsscheine von American Express Global Business Travel gehandelt werden.

Den Geschäftsreisen-Anbieter Amex GBT zieht es an die Börse, um so die Mittel für die weitere Expansion zu generieren. Nun steht der Gang auf das Parkett der New Yorker Stock Exchange unmittelbar bevor. Noch im Mai wolle man an die Börse, so die Ank&uu