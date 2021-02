Mobilfunk-Anbieter offerieren ihren Kunden die unterschiedlichsten Tarife. An diesem Modell könnten sich das Geschäftsreise-Segment orientieren.

Der Service der Geschäftsreiseanbieter ist vielfältig und wächst weiter. Zugleich investieren sie massiv in die Infrasktruktur. Ein neuer Leitfaden zeigt, wie sich Mehrwerte fair bepreisen lassen.

Neue Bezahlmodelle nach Corona?

1. Transaction Fee (TAF)

Subscription Fee (Abo-Modell)

Mehr dazu

Network Access Fee

Management Fee (MAF)

Gerade zu Beginn der Corona-Krise waren die Geschäftsreiseanbieter enorm gefordert. Dabei standen nicht etwa Buchungen im Fokus, sondern – ganz im Gegenteil – Stornierungen. Zusätzlich ging und geht es darum, Firmenkunden über Einreisebeschränkungen zu informieren und über künftige Konzepte im Travel Management zu beraten."Die Travel Management Companies (TMC) leisten grundsätzlich einen Mehrwert über die reine Buchungstransaktion hinaus", sagt Florian Storp, Leiter des Ausschusses Business Travel im Deutschen Reiseverband (DRV). "Umbuchen, erstatten, aber auch Lösungen finden, wenn Kunden trotz ausgedünnten Flugplans dringend ins Ausland reisen mussten – all dies war an der Tagesordnung."Seit Jahren unterstützen TMC zudem beim Umsetzen der Richtlinien, nehmen Prozesskostenanalysen vor und helfen, Abläufe zu digitalisieren. "Damit sparen Unternehmen unmittelbar Geld", sagt Storp, "bei den direkten Reisekosten, aber eben auch darüber hinaus." Nur: Mit der klassischen Transaction Fee (TAF) lassen sich solche Leistungen oft nur bedingt abrechnen.Schon lange wird darüber diskutiert: Neue oder zumindest revidierte Bezahlmodelle müssen her. Vorschläge gibt es. So holte die britische Business Travel Association (BTA), der 34 TMC angehören, jetzt große Reisebüros und Firmenkunden an einen (virtuellen) Tisch, um über neue Konzepte zu sprechen. Ergebnis ist der Leitfaden Guidance on baseline standards.Um ihre Vorschläge zu verdeutlichen, haben die Briten zu jedem Konzept ein Äquivalent im Mobilfunksegment gefunden.Wer weiterhin auf das klassische Modell setzt, sollte es im Vertrag mit den Firmenkunden sehr genau definieren. Zu klären ist etwa, ob auch für Umbuchungen und Stornierungen die volle TAF fällig wird und wie mit Sammeltickets, Gabelflügen oder mit Vorgängen umzugehen ist, die zwar viel Recherche erfordern, an deren Ende aber doch keine Buchung steht.Vereinbart werden muss zudem, ob zentrale, buchungsunabhängige Kosten getrennt berechnet oder in die TAF inkludiert werden sollen. Dazu gehören etwa Betreuung, Reporting, zusätzliche Buchungstechnik und Traveller Tracking. Das Konzept eignet sich vor allem für Kunden, die jede einzelne Buchung direkt bezahlen und abteilungsgenau abrechnen, aber nicht auf ein eigenes Reisebüro-Team zurückgreifen wollen.Die BTA vergleicht die TAF mit einem Handy-Vertrag, der eine Grundgebühr sowie die Abrechnung nach Gesprächen vorsieht (Pay-as-you-go).Dieses neue Konzept ähnelt einer Abo-Gebühr. Der Firmenkunde verpflichtet sich zu einer bestimmten Anzahl an Buchungen und/oder Dienstleistungen pro Monat oder Jahr und zahlt dafür einen festen Preis. Was genau enthalten ist, muss konkret vereinbart werden – also etwa auch Traveller Tracking, 24/7-Erreichbarkeit, Reporting oder aufwendige Suche nach günstigen internationalen Raten.Vertraglich festlegen sollte man auch, welche Überschreitung der vereinbarten Transaktionszahl noch tolerierbar ist. Am besten geschieht eine Überprüfung alle sechs Monate. Natürlich lässt sich das Abo-Modell auch mit der TAF kombinieren. Zusätzlich zu einer Festgebühr zahlt der Kunde eine dann niedrigere Buchungspauschale. Kosten für Drittdienstleister – etwa für Visa – werden getrennt berechnet.Als Vergleich im Mobilfunkbereich sieht die Business Travel Association eine Rate, die eine bestimmte Zahl an Gesprächsminuten, Textnachrichten und definierte Services inkludiert.In Zeiten der Pandemie, in denen sich Reisevolumen nicht planen lassen, sowie bei kleineren Kunden mit wenigen und unregelmäßigen Buchungen stößt das Modell der Subscription Fee an seine Grenzen. Der ÖRV schlägt daher als mildere Alternative eine Network Access Fee vor.Diese funktioniert ohne Abnahmegarantien, sondern wird getrennt zur TAF oder anderen Leistungen als monatliche Gebühr in Rechnung gestellt: für den Zugang zur Infrastruktur und zu den Daten der TMC – vergleichbar mit der Kontoführungsgebühr einer Bank. Überschreitet der Kunde eine bestimmte Zahl an Buchungen, könnte sie auf diese angerechnet werden, sinkt also proportional.Dieses nach dem Airline-Provisionswegfall 2004 in den Hintergrund geratene Modell könnte ein Comeback erleben – gerade, weil es nicht ausschließlich auf reine Buchungen abzielt. Im Gegensatz zu allen anderen Konzepten basiert es jedoch auf der „Open Book“-Idee: Die TMC legt ihre Gewinn- und Verlustrechnung in Bezug auf die Verwaltung des Kundenetats vollständig offen.Im Einzelfall sollten die Partner klären, wie sie mit nicht rein kundenspezifischen TMC-Einnahmen umgehen, also mit eventuellen Airline- oder GDS-Incentives. Hotelprovisionen hingegen werden einbezogen, wobei man von Anfang an das Mengenverhältnis zwischen verprovisionierten Raten und Firmenraten im Blick haben sollte. Grundsätzlich wird für alle Leistungen, die der Kunde wünscht, eine Kostenberechnung erstellt. Separat wird darauf der Gewinn vereinbart.Beliebt ist längst ein Mix aus MAF und TAF: Auf Grundlage der allgemeinen Kostenaufstellung berechnet sich die TAF. Somit kann diese kostencenterbezogen weitergegeben werden.Im Mobilfunksektor käme die MAF laut BTA einem Firmenvertrag gleich, bei dem das Unternehmen alle seine Mitarbeiter mit Handys ausstattet.Das neue Subscription-Modell hält die BTA auch noch aus anderen Gründen für geeignet. So biete es Vorteile für solche Travel Manager, deren Reisende sich mit Blick auf die TAF ständig über "zu hohe Reisebüro-Gebühren" beschweren, aber auch für Firmen, die ihre Buchungstechnik selbst implementieren (Sign-and-go), jedoch viele Extras benötigen wie Traveller Tracking oder Account-Manager-Betreuung.