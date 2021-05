Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

An dieser Stelle berichtet Oliver Graue, Redaktionsleiter Business Travel bei fvw | TravelTalk, über seine Woche im Business Travel.

Pfingstmontag, 24. Mai 2021

Mehr dazu

Mehr dazu Meine Woche | KW 19 Warum Sie Nina unbedingt kennenlernen sollten

Dienstag, 25. Mai 2021

Trescher

Wonach muss eigentlich Spargelsuppe schmecken? Blöde Frage, werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, vermutlich jetzt denken: nach Spargel natürlich. Heißt das aber auch, dass eine Spargelsuppe, die nicht nach Spargel schmeckt, dann auch gar keine Spargelsuppe ist?Hmm, eigentlich koche ich ja gar nicht so schlecht. Doch offenbar gibt es Ausnahmen. Aus einer Zeitschrift habe ich den Tipp eines Spitzenkochs, dass man Spargelreste – also das, was beim Schälen übrig bleibt – nicht wegwerfen sollte, sondern dass man daraus eine Suppe zaubern kann. Genau das habe ich versucht.Es ist mir misslungen. Die Suppe schmeckte wie Wasser, das mit Margarine und Mehl angereichert wurde. Hat jedenfalls meine Frau behauptet. Zugegeben: Das Rezept des Spitzenkochs sah vor, den Spargelsud mit Sahne, Butter, Mehl, Zucker und Salz anzureichern.Sahne hatten wir nicht, Butter auch nicht. Stattdessen habe ich Margarine genommen. Die Mischung aus Zucker und Salz habe ich leider auf der Waage vergessen (meine Frau hat sie heute entdeckt und sich gefragt, was das sein soll). Die Margarine-Mehl-Schwitze ist braun geworden – laut Rezept hätte sie golden sein sollen. Aber ansonsten hat alles gestimmt.Nun darf ich vorerst keine Spargelsuppe mehr machen.Reisestudien sagen: Die meisten Deutschen machen in diesem Jahr Urlaub in Deutschland, und zu den beliebtesten Zielen gehören neben den ländlichen Regionen die charmanten Kleinstädte. Erfurt zum Beispiel. Was sich doppelt lohnt: In Erfurt findet in diesem Jahr die Bundesgartenschau statt.In ihrem soeben erschienenen Reiseführer "Erfurt" stellt Dagmar Schreiber die thüringische Landeshauptstadt umfassend vor, beschreibt mittelalterliche Kirchen und liebevoll sanierte Fachwerk- und Bürgerhäuser, die es bei ausgiebigen Stadtrundgängen zu entdecken gilt (erschienen im Verlag Trescher, 270 Seiten, 12,95 Euro).Detaillierte Tipps liefert die Autorin, die sich bei Trescher mit ihren Länderreiseführern zu Mittelasien einen Namen gemacht hat, für Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants, Kultur und Urlaub mit Kindern. Und weil viele andere ebenso historische Städte gleich um die Ecke liegen, geht Schreiber auch auf Arnstadt, Gotha, Jena und Weimar ein. Stadtpläne und Karten erleichtern die Orientierung.Eine empfehlswerte Einstimmung auf einen Erfurt-Thüringen-Städte-Trip!