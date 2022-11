Getty Images/rclassenlayouts

On the Road again: Die Zahl der Geschäftsreisenden legt nicht nur zur Freude von Amex GBT wieder deutlich zu.

Die Zahl der Geschäftsreisen steigt seit einiger Zeit wieder. Die Markterholung verläuft vielfach schneller als erwartet. Davon profitiert auch American Express Global Business Travel und kann die Verluste im dritten Quartal deutlich verringern.

Die Zahl der Geschäftsreisen steigt seit einiger Zeit wieder. Die Markterholung verläuft vielfach schneller als erwartet. Davon profitiert auch American Express Global Business Travel und kann die Verluste im dritten Quartal deutlich verringern. Um 147 Prozent,