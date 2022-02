Jochen Rathei, Leiter DER Corporate Solutions, freut sich über die neuen Perspektiven, die sich aus der Zusammenarbeit mit Booking.com ergeben.

DER Corporate Solutions, der Hotel- und MICE-Spezialist der DER Touristik, geht eine strategische Partnerschaft mit Booking.com ein. Der Chef des Dienstleisters, Jochen Rathei, verspricht den eigenen Firmenkunden zahlreiche Vorteile.

Für Firmenkunden bedeutet die Zusammenarbeit mit Booking.com laut DER Corporate Solutions eine deutlich größere Auswahl im Bereich Unterkünfte, bessere Verfügbarkeit, eine größere Ratenauswahl und mehr Flexibilität. "Durch die Kooperation profitieren unsere Kunden vom weltweit größten Unterkunftsportfolio und sehr guten Raten", erklärt Jochen Rathei, Director DER Corporate Solutions. Das steigere die eigene Attraktivität für Firmenkunden immens und sichere dem eigenen Unternehmen eine starke Position im Wettbewerb, so Rathei weiter.Booking.com ist der Marktführer bei Online-Unterkunftsbuchungen und DER Corporate Solutions ist ein Spezialist für den globalen Hoteleinkauf und die Integration von Vertragsraten. Gemeinsam können beide Unternehmen ihren Firmenkunden nun Komplettlösungen für das Travel Management anbieten – vom Hoteleinkauf über die Ratenladung und Zahlungslösungen bis hin zur Hotelbuchung und Kostenübernahme."DER Corporate Solutions ist ein sehr angesehener Partner mit langjähriger Erfahrung in der Geschäftsreisewelt", kommentiert Xaveer Fluitman, Regional Director of Partnerships bei Booking.com, die Zusammenarbeit. "Es ist der perfekte Zeitpunkt, um den Kunden von DER Corporate Solutions Möglichkeiten für Kostenersparnisse und Sicherheitsaspekten zur Verfügung zu stellen, die Teil unseres Angebots sind."