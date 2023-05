FVW Medien/OG

Das Forum Geschäftsreisen von VDR und fvw|TravelTalk stößt seit mehr als 15 Jahren auf große Resonanz.

Bereits zum 31. Mal laden VDR und fvw|TravelTalk zu ihrem Forum Geschäftsreisen ein. Die Veranstaltung, die sich an alle richtet, die Reiseleistungen einkaufen oder Geschäftsreisen planen, findet am Mittwoch, 21. Juni 2023, in Wiesbaden statt.

Wer sich in seinem Unternehmen, Verband oder in einer Behörde um das Thema Geschäftsreisen kümmert, sollte sich diesen Termin vormerken