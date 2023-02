GCB

Systeme wie Convien und Troop berechnen, welche Destination sich Kosten-, Reisezeit- und CO2-mäßig als der in Summe beste Tagungsort für die Teilnehmer erweist.

Start-up Check: Die Unternehmen Convien und Troop suchen für Firmenkunden den günstigsten Tagungsort – nach Kriterien wie Kosten, Reisedauer und CO 2 .

Die Idee zu Convien hatte Christian Hieronimi bereits vor 14 Jahren. Damals arbeitete der Münchner in leitender Funktion in einem Medizintechnik-Konzern und hatte immer häufiger "das Gefühl, mehr Zeit am Flughafen als bei meiner Familie zu verbringen", wie er heute