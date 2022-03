Abta

Der neue Vorstand der Abta mit Präsident Roman Neumeister (fünfter von links) und den beiden Vize-Präsidentinnen Sabine Toplak (erste von links) und Angela Lille (vierte von links).

Die österreichische Geschäftsreisevereinigung Abta hat Roman Neumeister, Travel Officer der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), an ihre Spitze gewählt. Vorgänger Andreas Gruber trat pensionsbedingt nicht wieder an. Rom