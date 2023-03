Ende April lädt der VDR zu seiner traditionellen Frühjahrstagung. Nun legt der Geschäftsreiseverband das Programm vor. Prominenter Redner ist DIW-Chef Marcel Fratscher.

Zwei Tage, vom 25. bis 26. April, trifft sich die Business-Travel-Branche auf der VDR-Frühjahrstagung in Berlin. Jetzt steht das Tagungsprogramm. Prominentester Gast im Nhow-Hotel dürfte Marcel Fratscher sein.Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wird in seiner Key Note am ersten Tagungstag die gegenwärtigen wirtschaftlichen Krisen einordnen und der Frage nachgehen, auf welche Risiken und Chancen sich die Unternehmen im kommenden Jahr einstellen müssen. Zudem wird er die wirtschaftliche, digitale und soziale Transformation in Deutschland und Europa beleuchten.Im Anschluss an die Keynote diskutiert Fratscher dann mit VDR-Präsident(Geschäftsführerin der BWH Hotel Group),(Chief Marketing Officer der Lufthansa Group) und Derpart-Geschäftsführer Thomas Osswald über seine Thesen.Danach prägen neben dem Networking am Rande vor allem zahlreiche praxisorientierte Workshops und Breakout-Sessions die Veranstaltung. Am ersten Tag befassen die sich unter anderem mit den Themen Verhandlungsstrategien, Mitarbeitergewinnung, der Gestaltung von klimaschonenden Geschäftsreisen sowie mit Fragen der betrieblichen Mobilität.An Tag zwei geht es in den Sessions unter anderem um die Themen Mobilitätsbudget, Reiserichtlinien, dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Reisekosten-Abrechnung sowie New Work und die damit verbundenen Fragen des Steuerrechts.Das gesamte Tagungsprogramm findet sich auf den Websites des VDR. Teilnehmer, die sich noch bis zum 31. März anmelden, erhalten zudem einen Frühbucher-Rabatt.