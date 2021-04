Neue CWT-Chefin: Michelle McKinney Frymire

Vom 1. Mai 2021 an wird Michelle McKinney Frymire den Geschäftsreiseanbieter CWT als CEO leiten. Amtsinhaber Kurt Ekert tritt zurück und berät das Unternehmen künftig.

Michelle Frymire kam 2019 zu CWT und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Reisebranche. Sie war in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als CFO bei Starwood Vacation Ownership und Delta Technology (einem Geschäftsbereich von Delta Air Lines) sowie bei Continental Airlines und Delta Air Lines.Darüber hinaus hatte sie leitende Positionen bei mehreren Private-Equity-Portfoliounternehmen inne, wo sie die Bereiche Strategie, Technik, Personal, Unternehmensentwicklung und Finanzen leitete. Frymire ist derzeit Mitglied des Vorstands von Family Gateway in Dallas (Texas) und wurde im Oktober 2020 zum President, Strategy & Transformation und Chief Financial Officer von CWT ernannt.Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften vom Austin College und einen MBA von der McCombs School of Business an der University of Texas.Ihr Vorgänger Kurt Ekert wird weiterhin als Berater für CWT tätig sein. In den vergangenen fünf Jahren habe CWT rund sieben Milliarden US-Dollar an Neugeschäft gewonnen, teilte er mit. Zudem habe das Unternehmen Angebote entwickelt wie RoomIt, Follow-the-Sun-Servicing, My CWT, Messaging und die IT-Plattform China.