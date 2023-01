Getty Images

Die Geschäftsreisebuchungen in Österreich bewegen sich bereits wieder auf dem Niveau von 2019. In Deutschland ist dies noch nicht der Fall.

In Österreich kommt die Geschäftsreise zurück. Nach starken Rückgängen im Corona-Jahr 2021 zog die Zahl der Geschäftsreisen in den ersten drei Quartalen im Jahr 2022 spürbar an. Das Vorkrisen-Niveau von 2019 ist früher als erwartet erreicht.

