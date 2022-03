CBP/James Tourtellotte

Datenschutz hat in den USA bislang einen deutlich geringeren Stellenwert als in Europa. US-Präsident Biden will nachbessern.

Vor zwei Jahren hatte der Europäische Gerichtshof das bis dahin geltende Abkommen für rechtswidrig erklärt. Dabei ging es unter anderem um die Weitergabe persönlicher Daten an Konzerne wie Facebook. Nun haben sich die EU und die USA auf einen Ersatz geeini