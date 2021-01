"Das Team im Homeoffice motivieren und erfolgreich führen", heißt ein Online-Seminar von tagungsplaner.de (dfv-Mediengruppe), das am 15. Februar 2021 stattfindet.

Unter anderem geht es um Fragen wie: Wie gelingt Führung auf Distanz? Wie hat sich Führung in den letzten Monaten verändert? Wie führen wir aus und in der Krise? Und wie gestalten wir Teamführung im Homeoffice effizient und erfolgreich?Ziel dieses interaktiven Onlineseminars ist es, Führungskräften im Austausch mit anderen und dem Trainer Anregungen und Impulse zu geben, um ihre Führungsarbeit auch auf Distanz erfolgreich zu gestalten.Das Seminar findet am 15. Februar 2021 von 10 bis 13 Uhr statt und kostet 179 Euro zzgl. MwSt.Referent Markus F. Weidner, Gründer der Qnigge-Akademie, hat sich mit seinem persönlichen Selbstführungsprojekt "20 Jahre 50 sein" als dreifacher Ironman vom Kettenraucher zum Triathleten und Ultraläufer entwickelt.Informationen und Anmeldung unter diesem Link