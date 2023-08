Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von ärgerlichen Müllbergen in Feriengebieten und unserem neuen TV-Format "Brennpunkt".

Montag, 14. August 2023

Sonntag, 13. August 2023

Meine Woche | KW31 Wenn auf einmal das Meer verschwindet

Geht es nur mir so? Bin ich zu "deutsch", zu spießig? Immer wieder habe ich – auch dienstlich – die Gelegenheit, spannende und oftmals neue Reiseziele kennenzulernen. Tatsächlich wirken diese Destinationen meist faszinierend auf mich, egal, ob es um Naturschönheiten oder um Kulturelles geht. Tolle Strände, sattgrüne Berglandschaften, verlassene Kirchen und Klöster.Es wäre perfekt – wenn eines nicht wäre: der Müll. Manchmal ist es "nur" die eine oder andere Plastikflasche, die am Strand, am Straßenrand, mitten im Wald liegt oder auf dem See schwimmt. Mitunter sind es aber auch wahre Berge an Abfall, die sich rund um eine eigentlich sehr sehenswerte Attraktion türmen. Und nein: Nicht immer stammen sie nicht von Touristen (zumindest erzählen uns das die Reiseführer), sondern auch von Einheimischen.Ohne Frage: Es muss alles getan werden, um Müll zu vermeiden, insbesondere, um Plastikabfälle zu reduzieren. Das gebieten schon die ökologischen Anforderungen.Doch unabhängig davon finde ich es befremdlich, wenn Menschen ihren Müll einfach dort, wo er anfällt, wegwerfen und sich offenbar keinerlei Gedanken darum machen, wie sehr dieser der Umwelt und den Tieren schaden kann und wie sehr er darüberhinaus Natur- und Kulturschönheiten bereits optisch "entwertet".Ja, ich bin ehrlich, ich finde das unschön. Viele andere Menschen scheinen aber keine Probleme damit zu haben: Der Müll wird ja nicht nur "einfach so" in der Natur entsorgt – es gibt auch niemanden, der ihn entfernt und ihn einer "professionellen" Entsorgung zuführt (ich weiß, dass viele Länder – gerade ärmere – durchaus noch Probleme mit einer solchen professionellen Entsorgung haben).Gut finde ich, dass manche Veranstalter – über die örtlichen Reiseführer – ihren Kunden inzwischen Müllbeutel mitgeben, damit sie a) ihre eigenen Abfälle einpacken und wieder mit nach Hause nehmen und b) auch jenen Abfall einsammeln, der nicht von ihnen stammt. Und besonders lobenswert sind Initiativen, wie ich sie beispielsweise kürzlich bei einem Albanien-Besuch erlebt habe: Eine Schule in Elbasan schickt die Jungen und Mädchen aller Klassen regelmäßig zum Müllsammeln in die Umgebung – sozusagen als Teil des Unterrichts.Das gab es übrigens zu "meiner" Zeit auch, damals jedoch beschränkt auf den Schulhof. Immerhin trägt es dazu bei, bei den jungen Leuten ein Bewusstsein zu schaffen: Wer Müll macht, ist für diesen auch verantwortlich. Und am besten ist – siehe oben – von Anfang an so weit wie nur möglich auf diesen zu verzichten. Die Möglichkeiten dazu gibt es längst, von der leichten wiederverwertbaren Getränkeflasche bis zur guten alten Tupperware.Zwei völlig unterschiedliche Themen – zwei spannende Gespräche: Unter dem Titel "Brennpunkt" greifen wir seit neuestem unregelmäßig aktuelle Themen der Reisebranche in Form einer kurzen Fernseh-Sendung auf.In der vergangenen Woche haben wir uns mit der Situation auf Rhodos nach den Waldbränden befasst. Und drei Tage später haben wir vom ersten Famtrip in den Irak berichtet und analysiert, ob das einst kriegs- und terrorgeschüttelte Land zu einem neuen Reiseziel werden könnte.Mit sehr guter Resonanz: Mehrere Tausend fvw|TravelTalk-Leserinnen und -Leser haben sich bereits (gratis) auf unserem Counter Place registriert. Sind Sendungen geplant, erhalten Sie dann rechtzeitig eine E-Mail mit Thema, Sendetermin und Gästen.Und wer zum genannten Termin keine Zeit hat – die Sendungen dauern meist 15 bis 30 Minuten –, der kann sie sich hinterher in der Mediathek auf dem Counter Place anschauen. Den Bericht über Rhodos ebenso wie jenen über den Irak