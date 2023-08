Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von ärgerlichen Preis-Praktiken in der Branche und über Geheimtipps für Slowenien.

Eine Kollegin formulierte es drastisch: "Wir wollen halt betrogen werden", sagte sie. Zuvor hatten wir uns über Werbespots unterhalten, in denen Supermärkte und Möbelhäuser ihre "unglaublichen" Sonderangebote anpriesen. Mindestens 30 Prozent Nachlass versprach ein Anbieter, mitunter sogar 50 oder 70 Prozent (bei 110 Prozent würde auch ich zugreifen). Ob es dabei den "Normalpreis", mit dem verglichen wird, jemals wirklich gegeben hat? Ich vermute: nein.Und ein anderer Anbieter möchte für den Kräuterquark "jetzt nur noch 1,29 Euro statt 1,99 Euro". Ein echter Knüller! Nur: Vor knapp eineinhalb Jahren hatte derselbe Quark 99 Cent gekostet – und zwar als Normalpreis.Verglichen mit dem, was sich viele Fluggesellschaften inzwischen beim Ticket-Verkauf leisten, ist das aber harmlos. Nur um möglichst weit oben in den einschlägigen Internet-Suchmaschinen zu erscheinen, wird ein Betrag angegeben, den in der Praxis kaum jemand zahlen wird – der Preis "ohne alles".Von zusätzlich fälligen Check-in-Gepäck- und Reservierungsgebühren will ich gar nicht reden – auch für das klassische Handgepäck verlangen immer mehr Airlines einen Extra-Aufschlag. Wie lange es wohl noch dauern wird, bis der "nackte" Flugpreis seiner wortwörtlichen Bedeutung gerecht wird? Bis also auch für die Kleidung, die der Passagier trägt, eine Zusatzgebühr fällig wird?Schon jetzt beobachte ich, dass Gäste, die einen solchen Billigflug gebucht haben, sich im wahrsten Sinne die Taschen voll machen: die Hosen- und Manteltaschen nämlich, und auch unter der Jacke und in der Hoodie-Kapuze kann noch einiges untergebracht werden. So spart man das Handgepäck.Aber, wie gesagt, wir wollen ja betrogen werden. Und dann betrügen wir eben auch. Ein Leser – ein hochrangiger Airline-Experte – sprach mir aus dem Herzen, der unter einen von mir recherchierten Artikel über die steuerliche Komplexität der Kundenbindungsprogramme kurz kommentierte: "Wie einfach wäre die Welt doch mit ehrlichen Preisen!"Denn machen wir uns nichts vor: Kein Anbieter schenkt seinen Kunden Prämienmeilen oder Treuepunkte beziehungsweise Küchenmixer oder Edelkoffer, den er oder sie dafür einlösen können. Natürlich wurden die Kosten dafür bereits vorher in den Gesamtpreis der Leistung einkalkuliert.Aber vielleicht ist es ja schöner, am Ende etwas zurückzubekommen statt von Anfang an weniger zu zahlen. In jedem Fall ist es komplexer und bedarf zusätzlicher Regelungen. Aber wie heißt es doch: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?!Sind Sie dabei? Am Mittwoch, 10. August, 11 Uhr, spreche ich in unserem fvw|TravelTalk-TV mit Jochen Szech, Geschäftsführer von Go East Reisen in Hamburg. Er kommt gerade von einem Famtrip aus dem Irak (!) zurück – dem ersten seit 40 Jahren. Davon wird er berichten. Ich bin gespannt! Wer gratis dabei sein möchte, kann sich hier anmelden Derzeit kämpft es mit den schlimmsten Überschwemmungen und Erdrutschen seit Jahrzehnten – das kleine Slowenien leidet unter den Folgen schwerer Unwetter. Dabei ist es in touristischer Hinsicht ein Land, über das ich bisher nur Schwärmerisches gehört habe: Freunde, Bekannte und Kollegen, die schon mal in Slowenien waren, sind begeistert.Ich war 2002 – also vor 21 Jahren – zu einer Stippvisite dort, in Marburg an der Drau (Maribor), der zweitgrößten Stadt Sloweniens. Seither, davon bin ich überzeugt, hat sich sehr vieles geändert!Zusätzlichen Appetit hat mir nun das frisch erschienene Buch "Slowenien – Geheimtipps von Freunden" gemacht (Reisedepeschen-Verlag, 192 Seiten, 24 Euro). Äußerst liebevoll und angenehm geschrieben entführt die Autorin Magda Lehnert in die vielfältige Landschaft und das reiche kulturelle Erbe der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik (die aber weit mehr an die Habsburger-Monarchie erinnert als an Jugoslawien).Das Besondere: Lehnert führt nicht die klassischen "Must-See"-Attraktionen auf, sondern beschreibt die Lieblingsplätze und Lieblingsaktivitäten der Einheimischen. Es sind Almen, Badestellen, Birkenhaine, Gipfel und kulinarische Verlockungen, die sich in "normalen" Reiseführern oft nicht finden – die einen aber dennoch in das "echte" Slowenien eintauchen lassen.Das Buch bewertet nichts – sondern zeigt von Anfang an nur das auf, was auch der Autorin besonders gut gefällt. Und das macht es äußerst lesenswert, zumal es durch schöne Bilder, hilfreiche Karten und weitere Tipps abgerundet wird.