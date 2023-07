Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von sympathischen Flugzeugen und von einer Urlauberin, die gegen die Gezeiten vor Gericht zog.

Montag, 31. Juli 2023

Sonntag, 30. Juli 2023

Ich mag Beluga! Wenn er mit seinen 63 Metern Länge, 60 Metern Spannweite und vor allem fast 20 Metern Höhe über die Stadt hinweg schwebt, dann wirkt dies majestätisch. Und trotz der immensen Ausmaße des Flugzeugs wirkt es auch irgendwie elegant. Zumal seit einiger Zeit auch noch die extra-große XL-Variante unterwegs ist.Kennen Sie Beluga, den "fliegenden Wal"? Über Hamburg ist er recht häufig zu sehen. Oft beobachte ich ihn sogar mehrfach am Tag. Obwohl es von uns aus bis zu seiner Landung beim Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder noch eine ganze Ecke entfernt ist, sieht es manchmal so aus, als könnte man ihn berühren.Seit inzwischen 30 Jahren setzt Airbus das ausgefallene Transport-Flugzeug ein, ein riesiger Frachter, der auf dem Airbus-Modell A-300 basiert. Beluga XL wiederum ist eine Variante der A-330. Zwei statt einer Tragfläche des Großraumjets A-350 passen in den Beluga XL, und die Zahl der mitnehmbaren Höhenleitwerke für den A-320 beträgt sogar sechs statt zwei pro Flug.Das Gemeinsame all dieser Maschinen, die Flugzeug-Teile zwischen den Airbus-Werken befördern: Wegen ihrer hohen Buckel sehen sie aus wie ein Wal. Auf diesem wiederum sind – über einem langgezogenen Maul – zwei große, offene Augen zu sehen.Zumindest bei den meisten Modellen. Denn beim neuesten, soeben fertiggestellten sechsten Beluga XL haben die Lackierer offenbar eine Ausnahme gemacht: Statt der beiden offenen Augen ist das linke geschlossen, und der fliegende Wal zwinkert seinen Beobachtern auf der Erde freundlich zu. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein?!Ist es das gestiegende Anspruchsdenken? Oder die erhöhte Hauptsache-Ich-Denke? Manchmal finde ich es schon verstörend, gegen was die Menschen heutzutage alles klagen. Denn Schuld ist ja schließlich immer der andere, und wenn mir es Vater Staat nicht einfach und perfekt macht, dann wird er eben verklagt. Eine Frau ist bei einem Friedhofsbesuch kürzlich über einen Pflasterstein gestolpert, den eine ausufernde Baumwurzel etwas angehoben hatte. Dabei hat sie sich verletzt – und will nun gegen die Stadt vor Gericht ziehen.Noch irritierender finde ich es, wenn Städter, die aufs Land gezogen sind, gegen läutende Kirchturmglocken, gegen den krähenden Hahn oder den stinkenden Mistberg klagen. Warum sind sie dann nicht in der Stadt geblieben?Eher lächeln musste ich, als ich dieser Tage von einem anderen Gerichtsprozess gelesen habe: Eine Urlauberin hat ihren Reiseveranstalter verklagt, weil das Meer, in dem sie an ihrem italienischen Urlaubsort Grado gerade gemütlich schwimmen wollte, auf einmal weg war. Meterweit habe sie dem Wasser nachlaufen müssen.Mit anderen Worten: Die Österreicherin wollte auf juristischem Weg gegen das Phänomen von Ebbe und Flut vorgehen. Die Schuld dafür gab sie sogar dem Reiseveranstalter: Ist das Ganze möglicherweise reine Schikane?Beruhigend: Den Richtern war das Prinzip von Ebbe und Flut bekannt. Sie ließen die Klägerin abblitzen.