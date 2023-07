Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von verspäteten Koffern, Miet-Kleidung und Winnetou I.

Montag, 17. Juli 2023

Sonntag, 16. Juli 2023

Ich hatte an dieser Stelle schon einmal davon berichtet: Ich bin die 0,0317 Prozent der Flug-Reisenden, deren Koffer nicht ankommt. Die am Ankunftsort also vergeblich am Gepäckband warten. Und die daher zum Gala-Empfang am ersten Abend in T-Shirt und Turnschuhen gehen, und die am vierten Tag – weil der Koffer immer noch nicht da ist – den örtlichen "New Yorker" besuchen, um zumindest beim Minister-Interview mit frischem Hemd und ordentlicher Jeans auftreten zu können.Vielleicht sollte ich in Zukunft einfach häufiger nach Japan fliegen. Zumindest bietet die Fluggesellschaft JAL nun einen Service, den ich in jedem Fall in Anspruch nehmen würde: Sie verleiht an ihre Passagiere vor Ort ein Kleiderpaket – bis zu zwei Wochen soll der Inhalt reichen. Natürlich liegt das nicht daran, dass die JAL besonders häufig Koffer verlieren würde. Das ist ganz gewiss nicht der Fall.Vielmehr soll auf diese Weise Kerosin eingespart und damit der CO2-Ausstoß verringert werden: Die Fluggäste sollen – bis auf ihre Unterwäsche – bewusst auf Kleidung und damit auf schweres Gepäck verzichten. Schon vor der Anreise können sie zwischen verschiedenen Wunschpaketen wählen und erhalten dieses dann vor Ort (im Hotel) überreicht.Stellt sich nur die Frage: Wie genau setzen sich die Kleidungspakete zusammen? Treffen sie meinen Geschmack – oder überhaupt den eines Mitteleuropäers?Für mich wäre es am einfachsten, wenn es ein "Mein-Koffer-ist-nicht-angekommen"-Paket geben würde. Das könnte dann direkt die örtliche New-Yorker-Filiale zusammenstellen (die meisten kennen mich sowieso), und weder meine Interviewpartner noch ich müssten uns großartig umgewöhnen.Entscheidender Vorteil aber wäre: Packte ich bislang den Koffer, obwohl dieser sowieso nicht (oder zu spät) im Zielgebiet ankam, könnte ich mir in Zukunft selbst das Packen sparen. Wichtig wäre nur, dass mein Wunsch-Kleidungspaket rechtzeitig im Hotel ankommt ...Für die Zeit, in der er lebte, war er ein Vielreisender. Und ein Weitreisender dazu. In den Jahren 1899 und 1900 besuchte Karl May den Orient und gelangte bis nach Sumatra. Eineinhalb Jahre lang war er unterwegs. Acht Jahre später unternahm er eine sechswöchige Amerikareise – auch als Inspiration für sein Buch Winnetou IV.Die zuvor erschienenen Bücher rund um den Häuptling der Apachen und seinen weißen Freund und Blutsbruder Old Shatterhand jedoch schrieb er, ohne dass er jemals vor Ort gewesen war. Mit einer Auflage von geschätzt mehr als 200 Mio. gehören sie dennoch zu den meistgelesenen Werken eines deutschen Autors.

Haben mich als Kind schon seine Bücher fasziniert, sind es noch heute die alljährlich stattfindenden Karl-May-Festspiele, die mich begeistern. Ein Besuch gehört für mich einfach dazu. Als Norddeutscher ist das schleswig-holsteinische Bad Segeberg mein Ziel, das mit dem eindrucksvollen Kalkberg, der Westernstadt und dem fast 8000 Plätze umfassenden Theater eine tolle Kulisse darstellt.



Da ich im Bergischen Land aufgewachsen bin, kenne ich natürlich auch Elspe – genauso faszinierend, aber von Hamburg aus ein wenig zu weit. Die Karl-May-Festtage in Radebeul stehen noch auf meiner Bucket List.All dies, liebe JAL, heißt aber nicht, dass ich eine Vorliebe für Wildwest-Bekleidung hätte. Weder der lederne Cowboy-Hut noch die Adlerfeder gehört zu meinem gewöhnlichen Outfit. Zur Not gehe ich dann doch lieber in das Bekleidungsgeschäft meiner Wahl vor Ort ...