Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von verschwundenen Socken und Counter-TV.

Montag, 10. Juli 2023

Dienstag, 11. Juli 2023

Inzwischen bin ich schlau: Bevor ich das Hotelzimmer verlasse und auschecke, gehe ich nochmal gründlich durchs Zimmer. Ein Blick unters Bett, einer in den Schrank (und vor allem in den Safe) und ein weiterer zu den Steckdosen – ist da wirklich nichts mehr, was ich noch mitnehmen muss? Also, um Missverständnisse auszuräumen, was ich mitnehmen muss, weil es mir gehört? Handtücher habe ich sowieso im Überfluss im Schrank, Bademäntel brauche ich nicht, und der Fernseher ist mir zu schwer.Wa sich meine, ist der Kulturbeutel (der schon mal im Badezimmer hängen blieb). Und vor allem meine ich das Handy-Ladekabel, das ich schon mehrfach im Hotelzimmer liegengelassen habe. Am schlimmsten aber war es, als mir am Flughafen in Dublin plötzlich weder meinen Personalausweis noch mein Haustürschlüssel finden konnte. Klar – das (und noch mehr) ruhte noch im Safe des Hotels.Eine Rückfahrt hätte bedeutet, dass ich den Flieger nach London verpasst hätte. Also ließ ich mir von den freundlichen Hotelangestellten den Safe-Inhalt per Taxi an den Flughafen bringen. Das war alles andere als billig – und dennoch fiel mir ein Stein vom Herzen, als der Fahrer mir einen kleinen Beutel mit dem vermissten Inhalt überreichte.Als "Gegenleistung" bekam ich dann eine kostenlose Nacht in einem Londoner Hotel: Der Flieger aus Dublin flog verspätet ab, und dadurch verpasste ich den Anschluss nach Hamburg. Aber das konnte mich dann auch nicht mehr schocken.Aber: Was Sie, was die Menschen am häufigsten im Hotel vergessen? Nein, nicht das Ladekabel. Es sind die Socken. Britische Wissenschaftler haben jüngst herausgefunden, dass jedem von uns im Durchschnitt 15 Stück pro Jahr verloren gehen. Aufgerundet auf ein Leben sind dies 1125 Socken – natürlich immer Einzelexemplare, keine Paare.Und natürlich verschwinden die nicht nur im Hotel, sondern überall. Meistens natürlich in der Waschmaschine.Kennen Sie schon unser Counter-TV? Längst schreiben wir nicht nur, um über die aktuellen Fragen der Reisebranche zu berichten. Wir senden auch. Mehrmals in der Woche gibt es Live-Übertragungen auf unserem fvw|TravelTalk-Counterplace.Eine spezielle Sendung zum Thema Geschäftsreisen haben wir zwar (noch) nicht. Aber viele Themen, etwa zu Fluggesellschaften und Reisezielen, interessieren Sie, liebe Leserinnen und Leser, vielleicht auch. Die Aufzeichnungen finden Sie in der Mediathek des Counterplace.Schauen Sie doch einfach mal rein – und registrieren sich leicht und kostenlos.- Mediathek