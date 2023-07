Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von chinesischen Glückskeksen und ungewöhnlichen Pressemitteilungen.

Montag, 3. Juli 2023

Mehr dazu

Mehr dazu

Da ich bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Zielgebiet "Fernost" zuständig bin, also für Länder wie China, Korea, Japan oder Taiwan, landen auch die dazu passenden Pressemitteilungen und Nachrichten in meinem E-Mail-Postfach. Nicht alles ist so spannend, dass es auch eine Nachricht auf fvw.de Wert ist (zumindest nicht für die Zielgruppe Tourismus und Geschäftsreise), und manchmal sammle ich auch Meldungen, die ich dann später irgendwann in einem größeren Artikel zusammenfasse.Eine Nachricht aber, die auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Reisen zu tun hat, will ich dennoch an dieser Stelle aufgreifen. Absender ist das größte und bekannteste Forschungs- und Beratungsinstitut für chinesischen Outgoing-Tourismus, also für Chinesen, die im Ausland Urlaub machen. Sein Gründer und Chef Professor Wolfgang Georg Arlt beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Thematik und weiß darüber so gut Bescheid wie weltweit kein anderer – jedenfalls lassen sich auch Regierungen etlicher Staaten von ihm beraten.Nun aber zurück zur Pressemitteilung. "Glückskekse werden nicht in China hergestellt", so ist die E-Mail betitelt, und wörtlich heißt es: "Drei Milliarden Glückskekse werden jedes Jahr hergestellt und in chinesischen Restaurants auf der ganzen Welt serviert – außer in China."Hand aufs Herz: Hätten Sie das gewusst? Ich finde das spannend, weil es mich a) überrascht und b) ich eine Vorliebe für derartige Informationen habe. Aber – und das ist das Entscheidende – ist der Hinweis auf den zweiten Blick eben doch ein sehr wichtiger auch für den deutschen Tourismusmarkt. Denn weil die Chinesen inzwischen wieder reisen und die ausländischen Gastgeber es dieser zahlungskräftigen Zielgruppe möglichst angenehm machen wollen, sollten peinliche Fehler im Umgang mit den Urlaubern vermieden werden.Tatsächlich – das schreibt das Magazin Cotmi (China Outbound Tourism Market Intelligence) – stammt der knusprige Keks aus San Francisco und wurde dort erstmals 1914 im japanischen (!) Teehaus serviert. Pfiffige chinesische Gastronomen in den USA fanden die Idee gut, machten sie sich zu eigen und bestückten die Kekse mit gefälschten "Zitaten" von Konfuzius oder Laozi.China-Kenner und Cotmi-Chefredakteur Arlt empfiehlt daher: Will man seinen chinesischen Besuchern zeigen, dass man ihre Bedürfnisse kennt, serviert man ihnen besser keine Glückskekse. Besser wäre es, ihnen etwas typisch Deutsches anzubieten – denn das schätzen die Chinesen viel mehr, fotografieren es und machen mit Social-Media-Posts ihren Landsleuten ebenfalls Lust auf eine Deutschland-Reise.Und ich füge hinzu: Nicht nur den Chinesen, sondern auch meiner Schwiegermutter sind chinesische Glückskekse fremd. Als wir ihr kürzlich ein Essen aus dem China-Restaurant mitbrachten, und sie am Ende auch den Keks aß, fand sie, dass der ja "etwas zäh" schmecken würde – um nicht zu sagen: ein wenig wie Papier.In Zukunft, versprach sie dann, nimmt sie den Spruch vor dem Essen aus dem Keks heraus.