Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von fragwürdigen Klimaschutz-Methoden bei Geschäftsreisen und vom Eisenbahnverkehr der 50er-Jahre.

Montag, 26. Juni 2023

Sonntag, 25. Juni 2023

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Umweltschutz liegt mir am Herzen, und wenn es um soziale oder Sonst-Wie-Auch-Immer-Gerechtigkeit geht, bin ich der Letzte, der sich dieser verschlossen zeigen würde. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass wir Menschen uns auf Probleme aufmerksam machen, uns also gegenseitig "sensibilisieren", wie es im Soziologen-Deutsch heißt.Und dennoch: Momentan empfinde ich so Manches als allzu bevormundend, ja, geradezu als übergriffig. Besonders aufgefallen ist mir das kürzlich, als ich eine Meldung über eine neue Studie der Universität Innsbruck zum Thema Geschäftsreisen und Klimaschutz verfasst habe.Von "Nudging" war da die Rede, vom dezenten "Anstupsen" in Richtung eines "korrekten" Verhaltens. Die Studie ergab, dass sich Beschäftigte eher für eine (klimafreundliche) Bahnreise statt eines Fluges entscheiden, wenn in der Online-Buchungs-Software die Bahn besonders hervorgehoben und zudem die CO-Werte für beide Verkehrsmittel genannt werden.Im Grunde ist das ja nichts Schlechtes, Information schadet nicht. Und dennoch fühle ich mich durch Dinge wie diese für – pardon – blöd verkauft. Für wie dumm muss ein Mensch seine Mitmenschen halten, wenn er meint, diese permanent belehren zu müssen und sei es auf so dezente Weise wie das "Nudging"?Dass die Bahn klimafreundlicher ist als der Flieger? Oh, das habe ich ja noch nie gehört. Bisher dachte ich immer, ich brauche mich nur ins Flugzeug zu setzen, und schon tue ich etwas für den Umweltschutz ...Vielleicht möchte ich auch einfach nicht "erzogen" werden. Und wer behauptet denn, dass die Menschen, die meinen, mich erziehen zu müssen, es wirklich besser wissen als ich selbst? Woher nehmen sie die Gewissheit, dass ich im Irrtum bin oder zumindest unfähig, meinen gesunden Menschenverstand einzusetzen, und sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben?Nein, das ist natürlich kein Plädoyer gegen Reiserichtlinien. Die stellen so etwas wie die AGB meines Arbeitgebers dar, bei dem ich beschäftigt bin, von dem ich meinen Lohn erhalte, und selbstverständlich gehört es für mich dazu, mich an diese zu halten.Ich mag es aber nicht, wenn andere meinen, mich durch "Anstupsen" auf Linie bringen zu müssen, zu "perfektionieren". Und beinah übel wird mir bei dem Gedanken, dass diese "anderen" sich zunehmend moderner technischer Mittel wie Algorithmen und Künstlicher Intelligenz bedienen könnten, um mir mittels "Nudging" den Weg ins (scheinbar) perfekte Glück zu bahnen.Und um beim Thema zu bleiben: Ich weiß selbst, welches Verkehrsmittel ich wie und wann für meine Geschäftsreise buche. Wäre ich bereits damit überfordert, frage ich mich, wieso mir dann zugetraut wird, überhaupt eine einigermaßen erfolgreiche Geschäftsreise zu absolvieren.Und damit kommen wir zu einer anderen Frage: War früher alles besser? Nein, natürlich nicht. Die Probleme waren nur andere.Aber viel lieber als an diese erinnern wir uns an das, was schön war. Und schön war vieles. Das gilt ganz besonders für die Vergangenheit, die man selbst gar nicht miterlebt hat, die man nur von Erzählungen und (faszinierenden) Fotos kennt.Ich gebe zu: In dieser Art von Vergangenheit schwelge ich gern. Besonders dann, wenn sie auch noch etwas mit "meinem" Thema zu tun hat – Reisen und Mobilität. Mit besonderem Vergnügen und viel Freude habe ich daher den frisch erschienenen Bildband "Farbfoto-Raritäten von Carl Bellingrodt" durchgeblättert (Verlagsgruppe Bahn, 192 Seiten, 49,99 Euro).Ob die Aufnahmen zeigen, wie ein Dampfzug im Rheintal gemütlich Richtung Koblenz rollt, wie einem Schienen-Straßen-Bus (Schi-Stra-Bus) der Spurwagen untergeschoben wird oder wie vier Dampfloks im Bahnbetriebswerk Hagen auf ihre Abfertigung warten: Jedes einzelne Foto versetzt in die 50er-Jahre und belebt – zumindest in der Fantasie – die damalige Hoch-Zeit des Eisenbahnverkehrs in der Bundesrepublik wieder.Insgesamt 200 Farbfotos des Altmeisters der Eisenbahnfotografie hat Udo Kandler für den Bildband herausgesucht – abwechslungsreiche, spannende Motive!