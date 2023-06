Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von (echten) Japan- und (mentalen) Mongolei-Reisen.

Dienstag, 20. Juni 2023

Montag, 19. Juni 2023

Schöne Strände, Sonne, spannende Kultur, fantastische Landschaften: Es gibt eine ganze Reihe von Kritieren, nach denen Menschen ihren Urlaub auswählen. Die genannten sind typisch. "Die Deutschen wollen Sonne und Strand", so sind häufig Pressemitteilungen überschrieben, die in den Sommermonaten in den E-Mail-Postfächern unserer Redaktion landen. An zweiter Stelle steht gewöhnlich die Städtereise, gefolgt vom Wander- und Aktivurlaub.Nachdem ich in diesem Jahr meinen Urlaub in Japan verbracht habe, sind für mich weitere Faktoren weit nach oben gerutscht – nämlich Sicherheit, Sauberkeit, Pünktlichkeit und respektvolle Menschen. Manche mögen das abwertend als "Sekundärtugenden" beurteilen, und ehrlich gesagt habe ich früher ebenso gedacht.Nun aber habe ich am eigenen Leib erfahren, wie wohltuend und damit auch entspannend derartige Kriterien wirken. Kein Fitzelchen Müll liegt auf der Straße oder im Wald. Die Bürgersteige sind so sauber, dass man darauf problemlos mit Socken laufen könnte. Die Züge fahren auf die Minute pünktlich ab. Kriminalität ist nicht existent. Und aus Rücksicht auf die Mitmenschen telefoniert niemand in der Öffentlichkeit mit dem Handy, holt im Zug den Döner raus und rückt einem auf die Pelle, wenn man mal irgendwo anstehen muss.Ja, gibt es denn gar nichts mehr, über das man sich aufregen könnte? (Außer natürlich über die nicht-japanischen Touristen, die sich an all diese Höflichkeitsfaktoren oftmals nicht halten.) Für mich ist das Entspannung pur und trägt entscheind zur Erholung bei. Für Deutschland jedenfalls würde ich mir – auch in Nicht-Urlaubszeiten – die stärkere Beachtung der einen oder anderen "Sekundärtugend" wünschen.Zugegeben, Reiseführer kauft man sich gewöhnlich, bevor man in den Urlaub aufbricht – um gut vorbereitet zu sein. Man kann es aber auch umgekehrt halten. Den nun in fünfter Auflage und im Trescher-Verlag erschienenen Reiseführer "Japan" (520 Seiten, 24,95 Euro) konnte und wollte ich mir jedenfalls nicht entgehen lassen.Natürlich ist es schwierig, ein so großes und vielfältiges Land wie Japan in einen einzigen Reiseführer zu quetschen. Doch genau das ist den Autoren Christine Liew, Isa Ducke und Natascha Thoma gelungen: Für alle Regionen des Landes geben sie umfangreiche Tipps, beschreiben die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und auch das, was vielleicht weniger bekannt ist.Beim Blättern hat es mich jedenfalls wieder nach Japan versetzt, und angesichts der vielen, vielen noch nicht besuchten Regionen habe ich schon wieder Lust, zu einer Reise in das Land aufzubrechen.Und das gilt im Übrigen auch für ein Land, über das mir ein Reiseveranstalter bei meinem jüngsten Fam Trip nach Albanien vorschwärmte – die Mongolei. Also musste der – ebenfalls in seiner fünften Auflage frisch bei Trescher erschienene – Reiseführer "Mongolei" her (404 Seiten, 24,95 Euro).Und auch dessen Beschreibungen des Landes machen Appetit: Appetit auf unberührte Natur, auf die Gipfel im Norden und die Wüste im Süden. Ebenso gehen die Autoren Marion Wisotzki, Ernst von Waldenfels und Erna Käppeli auf spannende Hintergründe wie die zur nomadischen Kultur ein, zu Geschichte, Kultur und Alltag der Menschen. Abgerundet wird das Ganze durch die Angabe von GPS-Daten – für eher schwer zu findende Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten.