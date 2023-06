Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von einem Famtrip nach Albanien.

Dienstag, 13. Juni 2023

Das erlebt man selten: Eine Ministerin zeigte sich von dem Gespräch, das wir in der albanischen Hauptstadt Tirana mit ihr führten, so begeistert, dass sie uns kurzerhand einige Tage später nochmal besuchte – diesmal in ihrer Heimatstadt Vlora.Und dabei nahm sie sich – an einem Sonntagmorgen! – nicht nur Zeit für ein weiteres Gespräch, bei dem sie wissen wollte, wie uns Albanien gefallen hat und ob es unserer Ansicht nach touristisch auf dem richtigen Weg ist. Auch betätigte sie sich später am Vormittag selbst als Stadtführerin. Sie zeigte uns die Höhepunkte der Stadt Vlora, insbesondere das Museum, das den Kampf für die albanische Unabhängigkeit im Jahre 1912 nachzeichnet."Wir" und "uns" – damit meine ich elf Reisebüros und Reiseveranstalter und mich als Vertreter der fvw|TravelTalk, die an einem von Go East Reisen organisierten Famtrip nach Albanien teilgenommen haben. Sechs Tage lang haben wir das kleine Land zwischen Montenegro und Griechenland bereist.Fasziniert haben uns nicht nur die sattgrünen Berglandschaften, die Wildflüsse und Kulturerbe-Stätten wie die Stadt Gjirokaster, der archäologische Park Butrint oder die gleichermaßen spannende wie verstörende Ausstellung, welche in einem Bunker den Alltag in dem einst von extremer kommunistischer Gewaltherrschaft geprägten Land zeigt. Diktator Enver Hodscha ließ für die 2,5 Mio. Einwohner mehr als 220.000 Bunker bauen, da er sich von aller Welt bedroht fühlte.Auch waren wir erstaunt, wie sehr touristisch gefragt Albanien bereits ist. An den Küsten reiht sich ein Hotel ans andere, Restaurants aller Qualitäts- und Preislassen finden sich reichlich, und auf dem Land geht es in Gasthäusern und Familienbetrieben – ja, ich benutze das Wort jetzt einfach mal - sehr authentisch zu.Zugleich sind neue Flughäfen im Bau, und keine internationale Hotelkette, die nicht in Albanien bauen oder planen würde. Wir haben unter anderem bei Hilton, Mövenpick und Maritim übernachtet und haben uns eine frisch eröffnete 500-Zimmer-Anlage von Meliá angeschaut. Und in Durres – ebenfalls an der Adria – wird gerade in einen Mega-Yachthafen investiert.Umso mehr hat uns gefreut, dass die Ministerin immer wieder betont hat, trotz des zu erwartenden Tourismus-Booms die Nachhaltigkeit in den Fokus stellen zu wollen. Dem ungezügelten Massentourismus hat sie eine klare Absage erteilt. Statt auf hohe Besucherzahlen will sie auf Qualität und soziale wie ökologische Verantwortung setzen.Gelingt es Albanien, trotz der Verlockung des schnellen Geldes diesen Weg zu gehen – und engagierte Touristiker im Land setzen sich dafür ein –, dann hat das Land eine gute Zukunft vor sich. Statt wie bislang 17 Prozent will es künftig 30 Prozent seines Bruttsozialprodukts aus Einnahmen der Urlauber finanzieren.Das funktioniert nur, wenn Albanien konsequent auf Ökologie setzt (in Sachen Müll und Sensibilität für die Umwelt sind gewiss noch viele Schritte zu gehen) und wenn es Vorzeigeprojekte wie beispielsweise die ausschließlich auf ökologischen Land- und Weinbau setzende Uka-Farm fördert. Immerhin: Die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbet (GIZ), die im Land tätig ist, berät Albaniens Regierung in dieser Richtung und fördert insbesondere den ländlichen Tourismus mit seinen kleinen familiären Betrieben.Es ist Albanien zu wünschen, dass es diesen Weg wirklich weitergeht. Zubetonierte Küsten und künstliche Urlauberwelten hat diese Erde genug. Die Ressourcen jedenfalls sind vorhanden: die tolle Natur ebenso wie spannende Kunst- und Kulturprojekte und gastfreundliche, hilfsbereite Menschen.