Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von seiner vierwöchigen beruflichen Deutschland-Tour – und einem neuen Ziel.

Pfingstmontag, 29. Mai 2023

Mehr dazu

Mehr dazu Meine Woche | KW21 Wenn Schildkröten auf Dienstreise gehen

Dienstag, 30. Mai 2023

Mehr dazu

Mehr dazu

Ich gebe zu: Einen gewissen Respekte hatte ich ja von Anfang an vor meiner vierwöchigen Deutschland-Tour. Nein, natürlich hatte ich weder allabendliche Musik-, Theater- oder Comedy-Darbietungen abzuliefern – schließlich bin ich fvw|TravelTalk-Redakteur und kein Schlagersternchen oder Komödiant.Auf die Bühne musste ich in dieser Zeit dennoch das eine oder andere Mal. Und vor allem war das Ganze mit einer Menge Reiserei verbunden. Genauer gesagt führte mich der Weg von (meiner Heimat) Hamburg über Berlin, Frankfurt, Bad Soden, Worms, den Niederrhein (na gut, das war privat ...) und München erneut nach Frankfurt und am Ende auf den Feldberg im Taunus. Und natürlich wieder zurück nach Hamburg.Dabei habe ich sowohl an Events, Messen und Seminaren teilgenommen und sehr viele Interviews geführt – genauso häufig aber auch selbst moderierend auf der Bühne gestanden, sei es in Berlin gewesen, in Worms oder in München.Und auch wenn es sich selbstverständlich um keine durchgehende Tour handelte und ich zwischendurch immer wieder für einige Tage in Hamburg in unserer Redaktion war: Nach fast 30 Tagen freue ich mich, dass es nun erstmal wieder vorbei ist mit dem ständigen Unterwegssein. Auch wenn es mir viel Spaß gemacht hat, sehr viel Spaß sogar!Und das auch deshalb, da ich die freie Zeit vor Ort dazu genutzt habe, mich am Ziel ein wenig umzusehen – und wenn es diesmal mitunter eng war. Münchens Innenstadt samt Marienplatz und Stachus dürfen aber niemals fehlen, wenn ich in meiner einstigen Studentenzeit-Stadt bin, nach vielen Jahren wiedergesehen habe ich das hübsche Dreieichenhain bei Frankfurt, und sowohl Worms als auch der Große Feldberg waren für mich Premieren.Wobei ich gar nicht glauben möchte, dass so manche Veranstaltung in dieser Zeit – sei es der Business Travel Day in Worms, sei es das Taiwan-Reisebüro-Event in München – gerade mal zwei oder drei Wochen zurückliegen. Mir kommt es vor wie Ewigkeiten. Liegt es daran, dass jeweils kurze Zeit danach schon wieder neue aufregende Dinge passierten? Und dies an ungewohnten Orten – und eben nicht am heimischen Schreibtisch?Hmm – vielleicht sollte ich doch noch eine Karriere als Schlagersternchen anstreben. Nicht, weil ich sängerisch besonders begabt wäre (da müsste ich vermutlich noch sehr viel tun). Aber weil mir beim Schreiben der obigen Zeilen das nächste Event einfällt: unser Forum Geschäftsreisen, diesmal in Wiesbaden.Na gut, bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein hinab, und um eine Tour handelt es sich nicht wirklich, sondern um einen Einzeltermin. Aber das ist dann so ähnlich wie die großen Open-Air-Konzerte in der Musikbranche: Auch für die reisen die Interpreten ja meist gesondert sein.Nein, bitte erwarten Sie jetzt nicht, dass ich am Mittwoch, 21. Juni, singen oder etwa Saxofon spielen werde. Ich werde einfach nur moderieren. Aber in jedem Fall würde ich mich freuen, wenn wir uns beim Forum Geschäftsreisen sehen würden! Infos gefällig? Finden Sie hier.