Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal, wie er sich vor einem möglichen Kofferverlust gerettet hat.

Montag, 17. April 2023

Dienstag, 18. April 2023

Frederking & Thaler

In der Redaktion bin ich bekannt dafür, dass meine Koffer nicht ankommen. Leider zu Recht. Bei gleich drei Geschäftsreisen in den beiden vergangenen Jahren ging mein Gepäck auf dem Flug "verloren" – dummerweise beim Hinflug. Natürlich ging es nicht gänzlich verloren, sondern wurde einige Tage später nachgeliefert. Inzwischen denke ich, dass es sich bei den 0,1 Prozent Kofferverlusten, welche offiziell genannt werden (oder so ähnlich), eigentlich nur um mich handelt.Erst fünf Tage nach Reisebeginn (und damit am Vorabend des Rückflugs) kam mein Koffer beispielsweise bei einem Event von DRV und fvw|TravelTalk in Armenien an. Zum Gala-Empfang ging ich kurzerhand im T-Shirt, da ich im Handgepäck leider mal wieder nicht vorgesorgt hatte, und das Interview mit dem Wirtschaftsminister führte ich in einem bei S.Oliver in Eriwan auf die Schnelle gekauften Hemd.Inzwischen empfehlen mir die Kollegen vor jeder Reise, doch möglichst direkt einen Besuch beim örtlichen S.Oliver-Laden einzuplanen – immerhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gepäck auf einem Umsteige-Flughafen zurückbleibt, sehr hoch.Echte Befürchtungen, dass es für den Koffer knapp werden könnte, hatte ich kürzlich bei einem Umstieg in Amsterdam. Lediglich 45 Minuten Zeit hatten wir dort für den Wechsel vom Zubringer aus Hamburg auf die Fernstreckenmaschine nach Korea. Von dort sollte es dann weitergehen nach Japan, das Gepäck wurde durchgecheckt.Soviel sei vorweggenommen: Die 45 Minuten haben für das Kofferumladen gereicht. Dennoch fiel ich aus allen Wolken, als wir – wegen eines Stopover – in Korea den Flughafen verließen und dabei zufällig am Gepäckband vorbeikamen, auf dem die Koffer aus unserem Amsterdam-Flieger vorbeirollten. Genauer gesagt: Es war (nur noch) mein Koffer – der ja eigentlich direkt nach Japan gehen sollte.Es war einer dieser unglaublichen Zufälle, die mich davor bewahrt haben, für vermutlich mehrere Tage oder sogar Wochen ohne Gepäck auskommen zu müssen. Denn wir stellten fest, dass an meinem Koffer der Henkel abgerissen wurde (vermutlich beim Beladen) und damit auch der Aufkleber mit dem QR-Code verloren ging. Keiner konnte also mehr feststellen, wohin es mit dem Gepäck gehen sollte, weswegen es am Ende schon in Korea auf dem Kofferband landete.Ein paar Worte am Lost-and-Found-Schalter reichten, und die freundlichen Damen versahen mein Gepäck mit einem neuen Aufkleber und checkten es für den Weiterflug nach Japan ein. Immerhin entdeckten sie irgendwo auf der Schale einen weiteren kleinen Aufkleber mit dem passenden QR-Code. Für die digitale Abfertigung reicht dieser offenbar nicht, aber zumindest hätte ich meinen Koffer irgendwann dann doch noch bekommen.Ob Kanaren oder Madeira: Die Inseln im Atlantischen Ozean (sie heißen Makaronesische Inseln) sind echte Schönheiten. So sehr sie sich voneinander unterscheiden, so sehr begeistern sie durch ihre faszinierenden Landschaften – vom Weiß der Strände über das tropische Grün und den farbenfrohen Blumen bis zur schwarzen Vulkanlandschaft.In seinem Bildband Die Inseln des ewigen Frühlings (erschienen bei Frederking & Thaler, 224 Seiten, Preis: 49,99 Euro) nimmt Fotograf Stefan Nimmesgern, der auf Madeira lebt, mit zu einem Trip über die "glücklichen Inseln", was Makaronesien übersetzt bedeutet.Seine teilweise großformatigen Aufnahmen (schon das Buch hat beinah quadratisches Großformat) entführen auf Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote und La Graciosa, Madeira, Porto Santo und die Ilhas Desertas. Im Fokus steht immer die Natur – Pflanzen, Tiere, Vulkane, karge Wüsten, verwunschene Wälder, Traumstrände.Naturkino pur mit stimmungsvollen Aufnahmen!