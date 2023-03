Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von Hotelbuchungen und einem neuen Roman.

Sonntag, 19. März 2023

Montag, 20. März 2023

Dörlemann

Vor zwei Wochen hatte ich über eine meiner liebsten Beschäftigungen berichtet – zumindest dann, wenn es um Geschäftsreisebuchungen geht. Für Business Trips, die in "herausfordernden Zeiten" stattfinden (das sagt man doch heute, oder?), bemühe ich mich, trotz allem ein einigermaßen preisgünstiges Hotel zu suchen. "Herausfordernd" sind vor allem Messe-Zeiten in Städten wie Frankfurt, Berlin oder Düsseldorf, natürlich das Oktoberfest (aber da reise ich sowieso schon lange nicht mehr), der Karneval und einige andere Events, die dazu führen, dass die Zimmerpreise sich verdoppeln oder verdreifachen. Mindestens.Ich hatte davon geschrieben, in solchen Fällen auch mal in nahe gelegene Städte oder Dörfer auszuweichen. Denn nicht jede Messe ist so groß, dass um Umkreis von 100 Kilometern kein Hotel mehr zu einem akzeptablen Preis zu bekommen ist. Ich nutze das, um die Stadt, die ich dann ausgewählt habe, zu erkunden – an längere Fahrten bin ich durch mein fast tägliches Pendeln sowieso gewöhnt.Nun erinnerte mich ein Kollege an eine Reise, die ich fast schon wieder vergessen hatte. Ausgerechnet als in Frankfurt eine Messe stattfand (ich weiß nicht mehr welche), musste ich zu einem Termin in die Mainmetropole. Doch unter 300 Euro war kein Zimmer mehr zu bekommen.Während ich schon überlegte, auf der Hinfahrt am Vorabend einen Übernachtungs-Zwischenstopp in Kassel oder Göttingen einzulegen, hat meine Kollegin, die sich damals um Reisebuchungen kümmerte, eine wahrhaft kreative (und preisgünstige) Alternative gefunden: eine Übernachtung im Altenheim in Wiesbaden.Kein Witz: Die Senioreneinrichtung bot auf ihrer Website einige Zimmer an – solche, die normalerweise von Ärzten oder Angehörigen genutzt werden. Stehen sie frei, kann (oder konnte) jedermann sie buchen. Und ich muss sagen: Das war absolut okay. Selbst das Frühstücksbuffett am nächsten Morgen war inbegriffen. Ungewöhnlich war nur, dass ich der einzige Gast ohne Rollator war.Gefällt mir ein Roman besonders gut, dann freue ich mich schon auf das nächste Werk des Autors oder der Autorin. Und genau so erging es mir auch bei Christina Viragh. "Im April", hieß der 2020 erschienene Roman der in Ungarn geborenen Schriftstellerin, in dem sich alles um den fiktiven Ort "Matte" in der Schweiz drehte. In packender Sprache berichtet sie davon, was dieser Ort in 600 Jahren erlebte, erzählt jeweils von den Bewohnern dieser Zeit."Montag bis Mittwoch", der neue Roman von Christina Viragh, ist nun frisch erschienen – und in Sachen Qualität und Spannung kann er mit dem Vorgänger in jeder Hinsicht mithalten (erschienen bei Dörlemann, 416 Seiten, 28 Euro). Diesmal spielt er in Rom, Zürich und einer Stadt in Oberfranken, zwischen den 80ern und der Gegenwart, erzählt Christina Viragh die Geschichte dreier Männer, von denen einer nur im Traum präsent ist.Der Tag, an dem sie sich treffen – ein Montag – bleibt nicht ohne Konsequenzen für sie. An einem Mittwoch wiederum, ein Jahr später, endet das Geschehen: auf sehr überraschende Art. Verrätselungen sind das Markenzeichen der Autorin.Wieder bin ich von der Sprache begeistert, mit deren Hilfe sie immer wieder Spannung aufbaut – um dann jedoch eine neue Fährte einzuschlagen. Unanstrengend ist das nicht, Mitdenken ist gefordert. Aber das gehört zum Lesen dazu.