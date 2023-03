Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er diesmal von der Reisemesse ITB in Berlin.

Sonntag, 12. März 2023

Montag, 13. März 2023

Kunth

Sie müssen mir bitte verzeihen, liebe Leserinnen und Leser: Falls Sie in diesem Blog einen Fehler entdecken sollten, dann bin ich nicht ich daran schuld. Nein, ein solcher Fehler wäre ganz allein auf den ITB-Stress der vergangenen Woche zu schieben.Vier Tage lang waren wir wieder fast mit der gesamten Redaktion auf der weltgrößten Reisemesse in Berlin, haben zwischen 9 und 18 Uhr Termine im Halbstundentakt wahrgenommen (die meisten auf Englisch), mussten zwischendurch immer wieder Artikel für unsere täglich erscheinende Messezeitung "ITB fvw|TravelTalk Daily" verfassen, hatten jeden Tag um die 12 bis 13 Gehkilometer auf der Uhr (die Wege zwischen den ITB-Hallen sind lang, sehr lang) – und haben die Abende schließlich bei einer der vielen ITB-Partys verbracht, meist bis nach Mitternacht.Ich muss sagen: Mich hat das ganz schön geschlaucht. Vielleicht, weil ich es drei Jahre lang nicht mehr gewohnt war, als die Messe wegen der Pandemie ausgefallen war. Vielleicht aber auch, weil ich in dieser Zeit älter geworden bin, was sich im Regelfall ja auch kaum vermeiden lässt.Und trotzdem ist mein Fazit klar: Die ITB hat mir wieder enorm viel Spaß gemacht! Dutzende Gespräche mit spannenden und fast immer sehr freundlichen Partnern, darunter viele Tourismusminister und Chefs von Fremdenverkehrsbüros oder Fluggesellschaften.Schon am nächsten Morgen dann die (gedruckte!) Zeitung in der Hand, in der die Berichte über all die Termine am Vortag veröffentlicht sind. Und überall Menschen zu beobachten, wie sie interessiert in unseren "Dailys" blättern, ob schon im Hotel (die Zeitung wurde an 40 Hotels geliefert), in der S-Bahn oder am Messestand – das ist einfach schön.So schön wie die abendlichen Partys, die ich in diesem Jahr in der italienischen Botschaft, in der finnischen Botschaft und im Schloss Charlottenburg bei einem Abend der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien verbracht habe.Es ist gut, dass die ITB nun erst einmal wieder Geschichte ist. Zuviel davon wäre dann doch zu anstrengend. Aber ich bin mir sicher: Auch nächstes Jahr wird es wieder nett werden.Mit seiner atemberaubenden Natur, der spannenden Kultur und der sehr speziellen Lebensweise der Menschen ist es eines der wohl faszinierendsten Reiseziele – und tatsächlich entwickelt es sich mehr und mehr zur Trend-Destination: Japan. Dabei lässt sich auf jeder Reise immer nur ein kleiner Teil des Lands der aufgehenden Sonne erleben.Denn mit seinen fast 7000 Inseln ist Japan so riesig wie unterschiedlich – vom subpolaren hohen Norden mit seinen einsamen Eilanden bis zum subtropischen Okinawa. Alle Aspekte Japans präsentiert "Japan – Das Buch": ein 400 Seiten dicker, farbenprächtiger Bildband mit brillanten Aufnahmen und jeweils kurzen Erläuterungen (erschienen im Kunth-Verlag, Preis: 39,95 Euro).Geordnet nach den vier Hauptinseln Hokkaido, Honshu mit den Metropolen Tokio, Kyoto, Osaka, Nara, Kobe und Horoshima, Shikoku und Kyushu/Okinawa präsentiert der Band alle Höhepunkte Japans: von den Geishas bis zum Grünen Tee, von den Heiligen Stätten bis zu den Ninja-Kriegern, und von Manga bis zum Kirschblütenfest.Wer bislang noch nicht von einer Reise nach Japan geträumt hat, der wird dies nach dem Blättern in diesem Buch garantiert tun!