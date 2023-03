Oliver Graue unterwegs in Mailand.

Oliver Graue ist bei fvw|TravelTalk unter anderem für das Thema Business Travel zuständig. In seinem wöchentlichen Blog berichtet er aus dem Leben eines Reiseredakteurs.

Sonntag, 5. März 2023

Mehr dazu

Mehr dazu Meine Woche | KW09 Warum Weite so wunderbar erholsam ist

Montag, 6. März 2023

Mehr dazu

Mehr dazu

Es muss ja nicht immer direkt Frankfurt sein – auch wenn der Geschäftstermin in Frankfurt stattfindet. Ganz vor allem dann nicht, wenn sich in der Stadt kein einigermaßen bezahlbares Hotel finden lässt, weil zum Beispiel gleichzeitig eine Messe stattfindet.In einem solchen Fall (aber natürlich auch sonst) liebe ich es, kreativ zu werden. Welche Stadt in der Nähe von Frankfurt lässt sich recht gut mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln erreichen? Oder: Welche ungewöhnlichen Wege gibt es, ein Hotel zu buchen?Kürzlich erst habe ich in Bad Soden übernachtet – nur eine vergleichsweise kurze S-Bahn-Fahrt von Frankfurt entfernt. Ich habe das genossen. Erstens, weil mich – auch etwas längere – Fahrten im Nah- oder Regionalverkehr nicht stören. Zweitens, weil das Hotel dort sehr günstig war. Und drittens schließlich, weil ich einen neuen Ort entdecken konnte.Denn bevor es abends ins Hotel ging, hatte ich mir die Zeit genommen, ein wenig durch Bad Soden zu bummeln. Und ich muss sagen: Das Städtchen hat mir gut gefallen. Quellenpark, Alter Kurpark, tolle historische Gebäude, das Hundertwasserhaus, viele kleine Restaurants – auf diese Art und Weise lerne ich ein weiteres Stück Deutschland kennen.Und durch Zufall ging ich auch an jenem Haus vorbei, in dem der Komponist Richard Wagner erstmals wieder in Deutschland wohnen durfte. Nach seiner Teilnahme am gescheiterten Dresdner Mai-Aufstand 1849 wurde Wagner steckbrieflich gesucht und flüchtete ins Ausland. Im August 1860 durfte er dann nach einer Teilamnestie durch den sächsischen König wieder deutschen Boden betreten. In Bad Soden eben.Solche Dinge zu erfahren, macht mir einfach Spaß. Und dafür nehme ich gern schon mal einen etwas längeren Weg zum Geschäftstermin in Kauf.Nach drei Jahren der Pandemie ist es wieder soweit: ITB. Seit heute sind wir zu fast 40 Personen – allesamt von fvw|TravelTalk, aus den unterschiedlichsten Abteilungen und verschiedensten Ländern – auf der weltgrößten Reisemesse in Berlin. Wir haben sogar ein eigenes großes Redaktionsbüro auf der Messe, da wir eine tägliche Zeitung produzieren und dazu Hunderte Termine wahrnehmen: Interviews, Pressekonferenzen, Präsentationen, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Partys.Und erstmals senden wir sogar live von der Messe – als. Von den ebenfalls in die 100 gehenden Online-News und den zahlreichen Newslettern ganz zu schweigen.Ich gebe zu: Ich hasse die ITB – zumindest vorher. Also in den gut zwei Wochen vorher, wenn die Arbeitstage sehr lang werden, weil es vieles vorzubereiten gibt. Ich gebe aber auch zu: Ich liebe die ITB – denn sie ist einfach eine tolle Abwechslung zur normalen Redaktionsarbeit. Und daher ist es gut, dass sie wieder stattfindet.