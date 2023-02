Weg zur Warft auf der Hamburger Hallig

Sonntag, 26. Februar 2023

Montag, 27. Februar 2023

Es tut einfach gut! Gerade mal vier Tage hat der Kurzurlaub gedauert, ein um den Freitag und Montag verlängertes Wochenende, und doch fühlt es sich an, als wäre ich für eine viel längere Zeit unterwegs gewesen. Das liegt sicher am Reiseziel und an – wie ich sagen würde – der anderen Luft: Wir waren in Nordfriesland, genauer gesagt in dem hübschen Städtchen Niebüll. Von dort haben wir Ausflüge gemacht, unter anderem in das gleich hinter der (deutsch-dänischen) Grenze liegende Tondern, auf die Insel Föhr und auf die Hamburger Hallig.Nein, das Wetter war nicht so besonders gut, auch wenn es "nur" einen halben Tag lang geregnet hat, dafür allerdings ausgiebig. Und trotzdem haben die stundenlangen Spaziergänge am Strand zwischen Nieblum und Wyk auf Föhr und über die Salzwiesen auf die Hallig für ein Durchatmen und Durchpusten gesorgt, wie man es im Berufsalltag eher selten hat. Obwohl vor allem wenig aufregendes Flachland die Landschaft bestimmt, das eine Sicht über viele Kilometer ermöglicht – und in den blauen Himmel, wenn sich dieser denn zwischendurch mal zeigt.Die meisten meiner Geschäftsreisen führen in Großstädte, oft nach Frankfurt, Berlin, München oder wie kürzlich nach Mailand. Klar, die sind deutlich spektakulärer und haben viel mehr zu bieten – wenn man denn etwas unternehmen möchte. Damit kann die nordische Weite natürlich nicht mithalten. Aber genau das soll sie auch nicht – finde ich zumindest. Denn das macht ihren Reiz aus.Der Text ist aus einem der Kindergedichte entstanden, die der in Nürnberg geborene Autor Matthias Kröner regelmäßig verfasst. "Omas Pakete" so heißt das (Kinder-)Buch, in dem sich alles um die Faszination dreht, Post von der weit weg lebenden Großmutter zu bekommen (erschienen im Verlag Beltz & Gelberg, 30 Seiten, Preis: 14 Euro).Genauer gesagt wohnt Oma am anderen Ende der Welt, und bis das Mädchen die Pakete endlich in der Hand hält, haben diese eine abenteuerliche Reise zurückgelegt. Ein wunderbares Kinderbuch, eines, das mit nur wenigen Versen auskommt, und das doch voller Sehnsucht steckt – Sehnsucht, die nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene beim Durchblättern des Werkes empfinden. Weil sie sich sofort in ihre eigene Kindheit versetzt fühlen und die große Freude, wenn die Post ein möglicherweise lange erwartetes Paket bringt.Die perfekte bildliche Ergänzung zu den Versen liefert die in Galiläa geborene und in Basel lebende Taltal Levi. In ihren warmen, fröhlichen und detailreichen Illustrationen durchstreift sie gemeinsam mit den Paketen die Welt, vom Meer über den Urwald und die Flüsse, fährt in der Eisenbahn und fliegt in der Propellermaschine.Schon für sein erstes Kinderbuch "Der Billabong-König" erhielt Kröner, der auch Reiseführer verfasst, Auszeichnungen. Das zweite nun ist ebenso preiswürdig.