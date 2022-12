Oliver Graue ist Redaktionsleiter Business Travel bei fvw|TravelTalk.

Es ist eine seltene Spezie: Menschen, die an einem 29. Februar geboren wurden, die also deutlich langsamer altern als wir Normalsterblichen – weil sie nur alle vier Jahre Geburtstag haben. In meiner Grundschulklasse (lang, lang ist's her) gab es ein solches Schaltjahr-Kind. Zu beneiden war die Mitschülerin nicht. Denn als Kind denkt man natürlich wenig übers Altern nach, dafür umso mehr über die Geburtstage (und die damit verbundenen Geschenke).Ihren tatsächlichen Geburtstag konnte sie während der Grundschulzeit nur ein einziges Mal feiern. Die Geschenke hat sie aber natürlich immer bekommen – dann eben am 1. März statt am 29. Februar. Aber irgendwie falsch angefühlt hat sich das trotzdem. Das nächste Mal ist es übrigens 2024 so weit: Dann hat das Jahr wieder 366 statt 365 Tage.Aber ist Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eigentlich bekannt, dass es auch eine Schaltsekunde gibt? Zugegeben sind deren Auswirkungen weit weniger gravierend als die eines Schaltjahres. Dennoch: Seit dem Jahre 1972 wurden der Zeit bislang 27 Sekunden künstlich hinzugefügt. Damals wurde die sogenannte "koordinierte Weltzeit" eingeführt, die von der in den 50er-Jahren erfundenen Cäsiumatomuhr vorgegeben wird. Zuvor hatte man sich an der astronomischen Zeit orientiert, also an der Rotation der Erde.Das Problem: Die Erde rotiert jedes Jahr ein wenig langsamer, während die Atomzeit konstant zuverlässig verläuft. Also hat man sich 1972 darauf geeinigt, immer dann künstlich eine Schaltsekunde einzufügen, wenn der Unterschied zwischen astronomischer und Atomzeit größer als 0,9 Sekunden wird – zum letzten Mal geschah dies übrigens zum Jahreswechsel 2016/17.Und genau das ist auch der Grund, warum ich Ihnen das an dieser Stelle erzähle: Es war wohl eine der wirklich letzten Schaltsekunden überhaupt. Weil der Prozess des Einfügens der künstlichen Sekunde höchst komplex ist, hat man sich auf der jüngsten Generalkonferenz für Maß und Gewicht darauf geeinigt, ab 2035 auf die Zusatzsekunden verzichten zu wollen.Zumindest will man das Ganze etwas lockerer sehen. So könnte es sein, dass man stattdessen künftig nur noch etwa alle 100 Jahre eine Schaltminute hinzufügt – oder alle 6000 Jahre eine Schaltstunde. Das soll bei der nächsten Konferenz 2026 besprochen werden.Problematisch wird es erst dann, wenn auch die Schaltjahre der Vergangenheit angehören sollen. Menschen wie meine ehemalige Mitschülerin hätten dann gar keine Gelegenheit mehr, ihren "echten" Geburtstag zu feiern. Allerdings würde dann auch niemand mehr in einem Schaltjahr geboren.Ich gebe es zu: Ich bin ein Welterbe-Junkie. Wo immer es an einem Urlaubs- oder Geschäftsreiseort eine Unesco-Welterbestätte zu bestaunen gibt, möchte ich sie mir ansehen. Enttäuscht worden bin ich noch nie – egal, ob es sich um die (nach wie vor arbeitende) Schuhleistenfabrik Fagus im niedersächsischen Alfeld handelt oder um den Ort Jelling, den ich dieser Tage besucht habe: König Harald Blauzahn legte hier vor fast 2000 Jahren den Grundstein des modernen Dänemark. (Und wussten Sie, dass nach eben diesem Blauzahn auch der Funkstandard Bluetooth benannt ist?)."Das Erbe der Welt", so heißt ein 3,2 Kilogramm (!) schweres und 736 Seiten dickes Buch, in dem ich daher stundenlang auf dem Sofa sitzend oder liegend versinken könnte (Kunth-Verlag, 69,95 Euro). Eigentlich ist es sehr einfach gestaltet: Es führt sämtliche der 1.154 Welterbestätten auf – mit Text und Bild. Die meisten werden kompakt und präzise auf jeweils einer viertei Seite präsentiert, anderen wird eine halbe oder gar ganze Seite gewidmet. Zu den Highlights gehörden zudem die seitengroßen Fotos.Dazu gibt es viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Welterbe generell, von der "Roten Liste" gefährdeter Erbestätten bis zu den Unesco-Biosphärenreservaten: das ökologische Pendant zu den Kulturdestinationen.Ein Buch, das sich als Nachschlagwerk eignet – das aber auch zum genussvollen Blättern anregt und die ganze Schönheit der Welt nahebringt.Ihnen allen wünsche ich nun eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr! Wir hören uns wieder am 2. Januar 2023.