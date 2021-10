Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Geschäftsreisen sind kein Urlaub – natürlich nicht. Auch wenn mir Freunde (und selbst Kollegen) nach wie vor einen "schönen Urlaub" wünschen, wenn ich erzähle, dass ich in der folgenden Woche zu einer Tagung nach Berlin oder einem fvw-Workshop nach Rimini reise: Mit Erholung hat das Ganze überhaupt nichts zu tun.Mir zumindest würde es im Traum nicht einfallen, in meinem Privaturlaub morgens um 6 Uhr aufzustehen, Anzug anzuziehen, stundenlang in Vorträgen (die durchaus spannend sind!) zu sitzen, Interviews vorzubereiten und zu führen, mir ständig konzentriert Notizen zu machen und immer zu überlegen, wie denn der Artikel aussehen könnte, den ich über das Ereignis schreiben werde. Und dabei womöglich noch selbst eine Podiumsdiskussion zu moderieren.Trotzdem: Geschäftsreisen machen Spaß – mir zumindest. Weil sie eine prima Abwechslung zum Büro-Alltag sind und weil man dabei viel Neues lernen kann. Und: Weil sie amüsant sein können.Auf meiner Rückfahrt kürzlich von Berlin musste ich jedenfalls gleich dreimal lachen, zweimal im ICE und ein weiteres Mal im Linienbus.Im ICE war dafür ein gut aufgelegter DB-Schaffner verantwortlich. Dass der Zug wegen eines Türenproblems recht lange im Bahnhof Salzwedel stand, kommentierte er über Lausprecher mit den Worten: "Meine Damen und Herren, es tut uns leid, aber wir stehen hier Cognac – äh rum." Das ließ so manchen Ärger verfliegen.Und kurz bevor wir unser Ziel erreichten, kündigte er – mit dem Verweis auf den "zunehmenden Geruch nach Alsterwasser" – an: "Wir erreichen gleich die Zweitliga-Stadt Hamburg." Nun ja, der Mann kam halt aus Berlin.Im Linienbus schließlich lauschte ich einem Gespräch zwischen zwei Schülern, die sich darüber unterhielten, wo sie sich im kommenden Jahr um einen Ausbildungsplatz bewerben wollen. "Ich geh auf jeden Fall zur Ergo", sagte einer der beiden: "Da kann man Geschäftsreisen machen, das ist cool, das ist wie Urlaub."Um Urlaub geht es auch im Roman "Nur hier sind wir einzigartig", den die französische Schriftstellerin Christine Avel jetzt im Mare-Verlag veröffentlicht hat (160 Seiten, 18 Euro). Sie erzählt von traumhaft schönen Kindheitssommern, welchejährlich auf einer griechischen Insel verleben. Ihre Eltern arbeiten dort als Archäologen, und die Kinder, die sich mit einer Reihe Gleichaltriger anfreunden, tauchen gemeinsam in eine Welt ein, die nichts mit ihrem anstrengenden Schulalltag zu tun hat – für sie ist es das wirkliche Leben.Doch zum Zeitpunkt, an dem Avel ihre Geschichte erzählt, sind aus den Kindern längst Erwachsene geworden: Das Glück der unbeschwerten Tage von einst ist dahin. Doch warum eigentlich? Warum musste all dies verschwinden, der Zauber der jungen Jahre, das Gemeinschaftsgefühl von damals, die Freundschaft?Voller Sehnsucht und Melancholie steckt dieser Roman, poetisch geschrieben, ein Buch übers Erwachsenwerden. Eines, das viele Fragen aufwirft.