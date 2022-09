Nun endlich macht Petrus ernst! Meinetwegen kann es die nächsten Tage durchregnen – irgendwie ist es doch erfrischend, das Wasser. Auch die Atemluft wirkt gleich viel angenehmer, und die Regengeräusche haben etwas Beruhigendes. Und schließlich bleibt auch das schlechte Gewissen aus, wenn es draußen warm ist, die Sonne scheint, und man sich trotzdem zu keinem Spaziergang oder Freibadbesuch aufraffen kann. Regnet es hingegen, kann man sich ganz ungeniert auf dem Sofa fläzen – fernsehend oder zeitunglesend.



Sonntag 11. September 2022

Rowohlt

Das einzige Problem, das Regen und Kühle mir bereiten, ist die ungewollte Gewichtszunahme. Bei Temperaturen von unter 20 Grad knurrt mein Magen sehr viel häufiger als sonst, und besänftigen lässt er sich meistens nur durch Schokolade oder Kartoffelchips. Das heißt, bei Regen wachsen nicht nur die Pflanzen, sondern auch ich selbst, leider aber nicht in die Höhe.Also einigen wir uns: vier Tage Regen und drei Tage Sonne jeweils für die nächsten drei bis vier Wochen. Wäre das okay für Sie?Für diese Epoche habe ich mich schon als Gymnasiast interessiert, habe darüber meine Abiturprüfung im Leistungsfach Geschichte abgelegt, und nach wie vor gehören die Jahre von 1918 bis 1933 zu der für mich faszinierendsten Zeit deutscher Historie. Der 1. Weltkrieg war gerade zu Ende, die Machtergreifung der Nazis und der 2. Weltkrieg standen noch bevor, und 15 Jahre lang zeigte sich Deutschland so vielfältig, so wild, so frei, so aufbruchsstark, aber zugleich auch politisch und sozial so zerrissen wie nie zuvor.Sehr viel wurde über diese Zeit bereits geschrieben, Sachbücher und Analysen sowieso, aber auch zuletzt der empfehlenswerte Roman "Liebe in Zeiten des Hasses" von Florian Illes. Als mindestens so spannend, kenntnisreich und tiefgründig erweist sich "Höhenrausch", in dem Bestseller-Autor Harald Jähner ("Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945–1955") jene 15 Jahre wieder zum Leben erweckt – mit all ihren Gefühlen, Stimmungen und Widersprüchen.Wer es liest, fühlt sich förmlich hineinversetzt in die Zeit der Weimarer Republik, in die wilden Zwanziger, die Warenhäuser, Tanzpaläste, Boxringe und Rennpisten – eine Zeit, in der alles besser und freier werden sollte. Es aber nicht wurde, weil die Glücksversprechen in einem tiefen Gegensatz standen zur sozialen und politischen Zerrissenheit der Gesellschaft.Eine gänzend geschriebene Zeitreise!