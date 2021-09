Zwei Armenierinnen in Tracht beim Gala-Empfang für die deutschen Gäste.

Montag, 6. September 2021

DRV fvw Destination Forum: Reisebranche tourt durch Armenien

1 / 33 Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird in Armenien Cognac hergestellt – einer der besten der Welt. (Christian Wyrwa) 1 von 33 Teilen 2 / 33 Verkostung in der Ararat-Fabrik: Cognac-Trinken ist eine Kunst und folgt festgelegten Regeln. (Christian Wyrwa) 2 von 33 Teilen 3 / 33 Das größte Handschriftenmuseum der Welt: Im Matenadaran lagert das Herzstück der armenischen Kultur, 24.000 Handschriften. (Christian Wyrwa) 3 von 33 Teilen 4 / 33 Nur wenige Originalschriften aus den vergangenen Jahrhunderten sind ausgestellt – ein faszinierender Rundgang. (Christian Wyrwa) 4 von 33 Teilen 5 / 33 Attraktion in der Hauptstadt Eriwan: die monumentale Kaskade, die das Zentrum Eriwans mit den Stadtteilen auf den Hügeln verbindet. (Christian Wyrwa) 5 von 33 Teilen 6 / 33 Freundliche Damen beim Gala-Dinner. (Christian Wyrwa) 6 von 33 Teilen 7 / 33 Prost! DRV-Präsident Norbert Fiebig, Miroslav Roncak (fvw|TravelTalk), Alexander Schulten (Anex) und Oliver Graue (fvw|TravelTalk)). (Christian Wyrwa) 7 von 33 Teilen 8 / 33 Wilhelm Hugo (GIZ), Norbert Fiebig (DRV), Sebastian Falck (GIZ), Alfred Kocharyan (Tourismus-Chef) (Christian Wyrwa) 8 von 33 Teilen 9 / 33 Armeniens Wirtschaftsminister Vahan Kerobyan begrüßt die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des DRV fvw Destination Forums. (Christian Wyrwa) 9 von 33 Teilen 10 / 33 Relikt aus vorchristlicher Zeit: der Sonnentempel von Garni. (Oliver Graue) 10 von 33 Teilen 11 / 33 Typisch für Armenien: Kreuzsteine. Mehr als 10.000 dieser christlichen Objekte existieren noch im Land. (Oliver Graue) 11 von 33 Teilen 12 / 33 Eines von Dutzenden: Jahrhunderte altes Kloster am Sevansee. (Christian Wyrwa) 12 von 33 Teilen 13 / 33 Das berühmteste Kloster Armeniens ist Unesco-Welterbe: das in Fels gebaute Kloster Geghard. (Oliver Graue) 13 von 33 Teilen 14 / 33 Gemütlich: Schifffahrt über den Sevansee. (Christian Wyrwa) 14 von 33 Teilen 15 / 33 Nicht gerade unanstrengend: Wanderung durch die steppenartige Landschaft auf 2600 Meter Höhe. (Christian Wyrwa) 15 von 33 Teilen 16 / 33 Reichhaltiges Essen mit typisch armenischen Gerichten. (Christian Wyrwa) 16 von 33 Teilen 17 / 33 Bier aus dem Fass auf armenische Art. (Oliver Graue) 17 von 33 Teilen 18 / 33 Unesco-Welterbe: Frauen backen das traditionelle armenische Brot Lavash. (Oliver Graue) 18 von 33 Teilen 19 / 33 Nach drei Tagen Touren durchs Land gab's (spannende) Theorie – beim Workshop-Tag in Jerewan. (Christian Wyrwa) 19 von 33 Teilen 20 / 33 DRV-Präsident Fiebig im Gespräch mit Willi Müller (Schmetterling). (Christian Wyrwa) 20 von 33 Teilen 21 / 33 Oliver Graue (fvw|TravelTalk) und Volker Adams (DRV) führen als Moderatoren durch den Workshop-Tag. (Christian Wyrwa) 21 von 33 Teilen 22 / 33 Lufthansa-Managerin Alexandra Krug erläutert die Routen der LH Group zwischen Deutschland und Armenien. (Christian Wyrwa) 22 von 33 Teilen 23 / 33 Armeniens oberste Luftfahrt-Chefin Tatevik Revazian. (Christian Wyrwa) 23 von 33 Teilen 24 / 33 Alexander Gimple (Lufthansa/Austrian), Tatevik Revazian (Chefin der armenischen Luftfahrtbehörde) und Paul Schwaiger (Condor, digital zugeschaltet) im Gespräch mit Oliver Graue (fvw|TravelTalk). (Christian Wyrwa) 24 von 33 Teilen 25 / 33 Was denken die Veranstalter über die Destination Armenien? Michél Pretzsch (Diamir), Ulrich Finke (Alternativ Tours) und Jürgen Neubarth (Bayerisches Pilgerbüro, digital zugeschaltet) im Gespräch mit Volker Adams (DRV). (Christian Wyrwa) 25 von 33 Teilen 26 / 33 Begeisterte Reisebüro-Mitarbeiter berichten von ihren Touren durchs Land. (Christian Wyrwa) 26 von 33 Teilen 27 / 33 Wilhelm Hugo leitet das Armenien-Projekt der GIZ. (Christian Wyrwa) 27 von 33 Teilen 28 / 33 Engagierte Hoteliers: Martin Driskell (Holiday Inn Jerewan), Hakob Hakobyan (Tufenkian Heritage Hotels) und Chahin Zeytountchian (Mirhav Hotel Goris). (Christian Wyrwa) 28 von 33 Teilen 29 / 33 Die Veranstalter des DRV fvw Destination Forums Armenien: Oliver Graue (fvw|TravelTalk), Norbert Fiebig (DRV), Ilona Vogel (GIZ), Volker Adams (DRV), Verena Großjohann und Hanna Helmhold (beide DRV). (Christian Wyrwa) 29 von 33 Teilen 30 / 33 Weinverkostung nach acht Stunden Workshop-Tag – mit zahlreichen Weingütern. (Christian Wyrwa) 30 von 33 Teilen 31 / 33 Auf ein durch und durch gelungenes Destination Forum! (Christian Wyrwa) 31 von 33 Teilen 32 / 33 Gruppenbild bei der Abschlussparty über Jerewan. (Christian Wyrwa) 32 von 33 Teilen 33 / 33 Marzipan-Kuchen für alle – mit vollem Bauch ging es wenige Stunden später in den Flieger nach Deutschland. (Christian Wyrwa) 33 von 33 Teilen

Dienstag, 7. September 2021

FVW/Oliver Graue

Über ein Jahr lang war ich dienstlich nicht mehr im Ausland gewesen – und nun geht es Schlag auf Schlag. Nach dem fvw|TravelTalk-Famtrip ins Piemont habe ich vergangene Woche gut 60 Reisebüros und Reiseveranstalter fünf Tage lang nach Armenien begleitet: Gemeinsam mit dem Deutschen Reiseverband (DRV) haben wir das Destination Forum Armenien veranstaltet.Zugegeben: Ich war nicht das erste Mal im Land – doch erneut hat es mich gepackt. Armenien gehört für mich eindeutig zu den schönsten Destinationen, die ich in den vergangenen 20 Jahren kennengelernt habe.Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Reise ging es genauso: Am liebsten wären sie sofort in ihre Reisebüros gestürmt, um Armenien-Trips zu verkaufen. Das Problem: Bei den Kunden ist das Land touristisch fast noch völlig unbekannt, und seine Schönheit, Sicherheit und enorme Gastfreundlichkeit werden deutlich unterschätzt.Armenien? Viele haben den Namen schon gehört (und sei es vom Fußball), erinnern sich an das schreckliche Erdbeben von 1988 mit mehr als 25.000 Toten oder an den Krieg mit dem islamischen Nachbarstaat Aserbaidschan um die Provinz Berg Karabach. Das Positive jedoch ist kaum bekannt.Das erfuhren die Reiseprofis auf insgesamt acht unterschiedlichen Touren durch das kleine Land (so groß wie Brandenburg mit nur 2,5 Mio. Einwohnern). Sie standen unter den unterschiedlichsten Überschriften: Kultur, Natur, Outdoor, Abenteuer, Kulinarik.Lernten die einen die raue, zerklüftete, steinige und zu 80 Prozent unfruchbare Natur Armeniens kennen, erwanderten die Steppenlandschaft und stiegen auf bis zu 2600 Meter Höhe, nahmen andere die erstaunlich gut erhaltenen, bis zu 2000 Jahre alten Relikte der Vergangenheit in Augenschein.Vor allem Kirchen, Klöster und Kreuzsteine (ein Nationalsymbol Armeniens), die davon zeugen, dass sich der Kaukasus-Staat als erster überhaupt im Jahre 301 zum Christentum bekannte. Noch heute gehören 95 Prozent der Bevölkerung der Armenisch-Apostolischen Kirche an.Armenien ist aber auch das Heimatland der Aprikose (lateinisch Prunus armeniaca), die dort überall verkauft wird, es ist gemeinsam mit Georgien die Wiege des weltweiten Weinanbaus, es ist ein Land praktisch ohne Kriminalität (Frauen können sich gefahrlos allein durch die Nacht bewegen), und es ist voll mit Menschen, die trotz ihrer Armut (Durchschnittslohn: 350 Euro) jeden Gast reichlich bewirten, selbst gern und ausgiebig schlemmen.Vor allem die tragische Geschichte des Volkes und des Landes, das einst zehnmal so groß war wie heute, schweißt die Menschen als Nation zusammen. Verfolgungen, Besetzungen und Massenmord prägten die Historie Armeniens, was letztlich dazu führte, dass heute von den insgesamt 10 Mio. Armeniern fast 7,5 Mio. im Ausland leben. Zu den bekanntesten armenischen Persönlichkeiten in der Diaspora gehören der 2018 verstorbene Sänger Charles Aznavour, die Sängerin Cher, der Tennisspieler André Agassi oder der Boxer Arthur Abraham.Ich hoffe sehr, dass dieses sympathische und wirtschaftlich arme Land vom Tourismus profitieren kann – es hätte es verdient.Vom Kaukasus zurück in heimische Gefilde – genauer gesagt in die italienische Region Marken und ins deutsche Münsterland. Ich muss zugeben: Beides steht noch auf meiner "Zu-Bereisen-Liste", wobei ich im Münsterland immerhin einige Orte wie Münster selbst, Oelde, Steinfurt und Ibbenbüren kenne.Alle, die ebenfalls einen Ausflug in eine der beiden Destinationen planen, kann ich die jetzt im Michael-Müller-Verlag frisch erschienenen Reiseführer empfehlen: "Marken" von Sabine Becht sowie "Münster & Münsterland" von Markus Trebach.In bewährter Michael-Müller-Manier liefern die Bücher eine riesige Menge an spannend zu lesenden Hintergründen, stellen ausführlich die verschiedenen Städte, Orte und Provinzen (im Falle der Marken) vor – jeweils mit etlichen praktischen Tipps, Touren-Empfehlungen, Karten sowie weniger bekannten und oft amüsanten Zusatzinfos. Und schließlich viel über Geschichte, Mentalität, Küche, und und und.Sabine Becht: Marken. 272 Seiten, 17,90 Euro.Markus Terbach: Münster & Münsterland. 384 Seiten, 19,90 Euro.