An dieser Stelle berichtet Oliver Graue, Redaktionsleiter Business Travel bei fvw|TravelTalk, über seine Woche im Business Travel – und über andere Begebenheiten.

Montag, 1. August 2022

Ich gebe zu: Ich mag Papier – Papier und Gedrucktes. Entsprechende Sammelleidenschaften pflege ich seit vielen Jahren. Das gilt für Bahn-Zugbegleiter (leider seit 2021 eingestellt), für Flug-Kotztüten (immer mehr Airline verwenden leider schlichte weiße Tüten) und für die jeweils ersten Seiten von Tageszeitungen (wenn auch nur von jeder Zeitung eine einzige Seite). Und natürlich für Bücher.Und nein: Angebotszettel von Supermärkten und Discountern sammel ich nicht. Dennoch schätze ich sie. Immer freitags liegt ein ganzer Stapel von ihnen dem bei uns erscheinenden Anzeigenblättchen bei, das – so meine Vermutung – wirtschaftlich von ihnen lebt. Gern blättere ich sie dann am Wochenende in Ruhe durch und finde immer wieder spannende Angebote.Die Entscheidung von Rewe, künftig keine Papierprospekte mehr verteilen zu lassen, bedauere ich daher. Und ich bin nicht der einzige: Vor allem für viele ältere Leute, die gern nach Sonderangeboten Ausschau halten und aufgrund der Werbeblätter ihren Einkaufszettel zusammenstellen, dürfte die Entscheidung enttäuschend sein. Da sie nicht im Internet unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Rewe sie als Kunden verliert.Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal – denn noch gibt es ja Edeka, Tegut, Famila, K+K, Aldi, Netto, Norma, Globus, Penny, Lidl und einige andere, die noch Prospekte drucken und auf die man daher ausweichen kann. Scheinheilig finde ich allerdings die Argumentation, mit der Rewe den Rückzug begründet: mit Nachhaltigkeit.Warum scheinheilig? Erstens, weil das Papier sowieso längst zum weitaus größten Teil aus recyceltem Material besteht und der Rest aus nachhaltigem Waldbau stammt. Wäre der Verzicht auf Papier nachhaltig, dürften wir weder Zeitungen noch Bücher drucken – welch erbärmliche Kultur wäre das!Zweitens aber ist die Behauptung, Tausende Tonnen an CO2 durch Herstellung und Transport einzusparen, sehr kurz gegriffen. Zu kurz! Sie wäre höchstens dann richtig, wenn die Kunden sich in Zukunft gar nicht mehr über die Angebote von Rewe informieren würden, wenn also niemand mehr auf sein Geld achten müsste. Gerade in Zeiten der Inflation ist das ganz sicher Unsinn. Also will der Konzern sie stattdessen ins Internet locken.Was die Manager dabei nicht beachten (oder nicht beachten wollen): Internet-Nutzung ist alles andere als klimafreundlich. Nicht nur die Großrechner der Tech-Konzerne benötigen Unmengen an Strom, sondern jeder einzelne Klick, jede Suchanfrage, jeder Download, jede Minute, die ein Computer arbeitet, summiert sich zu einem gewaltigen Energieverbrauch.Der jährliche CO2-Ausstoß des weltweiten Internets ist inzwischen fast doppelt so groß wie der des globalen Flugverkehrs. Und er steigt weiterhin enorm an.Experten haben es genau ausgerechnet: Im Durchschnitt liest jeder Deutsche 312 Tageszeitungen pro Jahr. Diese erzeugen bei der Herstellung eine Emission von 79 Kilo CO2 pro Person. Demgegenüber kommen 312 Online-Zeitungen zwar "nur" auf 48 Kilo CO2 pro Person, allerdings werden gedruckte Zeitungen anders als diese im Durchschnitt von 2,8 Personen gelesen. Damit reduziert sich der CO2-Ausstoß auf 28,2 kg CO2 pro Leser. Werden ipad oder iphone hingegen weitergerecht, verbraucht das Teil weiterhin Strom und produziert von neuem CO2.Das Thema "Nachhaltigkeit" zieht, und gern legen sich Unternehmen daher ein grünes Mäntelchen um. Umso vorsichtiger sollte man sein, wenn sie mit Nachhaltigkeit werben, wenn es eigentlich nur darum geht, Kosten zu sparen. Und die Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Werbezettel können Sie, liebe Leserinnen und Leser, weiterhin unbesorgt durchstöbern!