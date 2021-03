Sie gehören zu den gewaltigsten und faszinierendsten Bauwerken: Burgen und Schlösser verkörpern Macht – ihre Besitzer und Bewohner wollten durch diese Art der Architektur nicht allein Schutz herstellen, sondern auch ihre herrschaftlichen Ansprüche unterstreichen.

"Burgen und Schlösser" – so heißt auch ein neuer Bildband, der Hunderte dieser Meisterwerke in Deutschland, Österreich und Tschechien in wahrhaft prachtvollen und großformatigen Fotografien zeigt. Herausgeber Rolf Toman ordnet die Aufnahmen geographisch und nimmt seine Leserinnen und Leser mit "vom Münsterland ins Rheintal", durch "Preußen, Sachsen, Böhmen", "von Unterfranken nach Oberbayern" und schließlich "von Wien nach Tirol".In Ganz- und Luftaufnahmen – oft doppelseitig – und ergänzt durch zahlreiche Detail-Aufnahmen zeigt der Band die majestätische Schönheit dieser Bauten. Dazu erläutern kurze Texte alles Wissenswerte rund um Burg, Schloss oder Palast.Ein durch und durch "klassischer" Bildband, in dem zu blättern wahnsinnig viel Spaß macht – und der in eine andere Welt versetzt.Rolf Toman (Herausgeber): Burgen und Schlösser – Reisen zu den schönsten Meisterwerken der Baukunst in Deutschland und Österreich. Erschienen im Verlag Vista Point. 352 Seiten, Preis: 29,90 Euro.Erhältlich in Buchhandlungen oder direkt beim Verlag.