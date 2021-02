Österreichische Geschäftsreisende waren vor allem im vierten Quartal 2020 deutlich weniger unterwegs. Insgesamt sank die Zahl der Dienstfahrten um etwa 40 Prozent.

Steil abwärts bei Flugreisen

Auch die Flugpreise sanken

Dramatische Rückgänge verzeichnet die österreichische Geschäftsreise-Branche im Corona-Jahr 2020. Die Zahl der geschäftlich bedingten Flugreisen sank um 74 Prozent. Geschäftsreisen insgesamt, zu dem auch Autofahrten gehören, gingen um 40 Prozent zurück.Für den Sommer erwarten Reiseexperten allerdings steigende Ticketpreise. Diese Branchenzahlen veröffentlichte die Austrian Business Travel Association (Abta) nach einer aktuellen Analyse, zu der Daten der Statistik Austria und der führenden Travel Management Companies herangezogen wurden."Der Einbruch des Geschäftsreisemarktes im Jahr 2020 ist beispiellos", sagt Abta-Präsident Andreas Gruber. Praktisch von einer Woche auf die andere seien Geschäftsreisen nur noch in Ausnahmefällen möglich gewesen. Den betroffenen Unternehmen im Reisemarkt, also Fluggesellschaften, Travel Management Companies, Hotels und anderen sei die Geschäftsgrundlage entzogen worden.Anders als in der Industrie, die nach dem ersten Lockdown wieder zu einer wirtschaftlichen Erholung ansetzte, verschärfte sich im Geschäftsreisemarkt gegen Ende des Jahres 2020 die Krise nochmals.Die führenden österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten zum Jahresende 2020 einen Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit (Bruttoinlandsprodukt) zwischen 7,5 und 7,3 Prozent. Die Statistik Austria weist dagegen für die beiden Krisenquartale April bis September einen Rückgang der Geschäftsreisen von 40,5 Prozent aus.Für das Gesamtjahr ergibt sich, wenn man das Vorkrisen-Quartal und das geschätzte Reisevolumen im vierten Quartal einbezieht, ein Rückgang von 40,2 Prozent. Die Reisewirtschaft ist damit in einem weit überdurchschnittlichen Maß von der Corona-Krise betroffen.Anders als Airlines, die keine genauen Angaben über den Rückgang der Geschäftsreisen machen können, kann die Abta durch die Zusammenarbeit mit den in Österreich führenden Travel Management Companies recht genau den Abwärtstrend belegen. Danach ist im vierten Quartal 2020 die Zahl der ausgestellten Flugtickets um 87,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 gesunken.Auf das Gesamtjahr bezogen, beträgt der Rückgang 74 Prozent. Hier spielt allerdings das noch fast normale erste Quartal 2020 hinein.Der durchschnittliche Ticketpreis bei Geschäftsreisen betrug im Gesamtjahr 2019 gut 655 Euro. In den Quartalen eins bis drei 2020 sank dieser Wert auf 575 Euro. Der Rückgang des durchschnittlichen Ticketpreises beträgt damit 12,1 Prozent.Wenn man jedoch die Entwicklung der Ticketkosten nach großen Verkehrsgebieten aufschlüsselt, ergibt sich ein bemerkenswerter Unterschied: Im Europa-Verkehr sind die durchschnittlichen Ticketkosten um 22,4 Prozent gesunken. Im Interkont-Verkehr ist es den Airlines hingegen gelungen, den Durchschnittspreis mit 1431 Euro gegenüber dem Wert von 2019 leicht zu erhöhen.