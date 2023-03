Markus Orth

Das Franchise Lufthansa City Center (LCC) schneidet unter den Geschäftsreiseanbietern gut ab. Im Segment Mittelstand ist LCC erneut vom Analyseinstitut Service Value mit Bestnoten versehen worden, was LCC-Chef Markus Orth mit Stolz erfüllt.

In der vom Institut Service Value in Kooperation mit der "Wirtschaftswoche" durchgeführten Studie "Beste Mittelstands-Dienstleister 2023" landet