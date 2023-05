Für den 21. Juni 2023 laden VDR und fvw|TravelTalk zum Forum Geschäftsreisen ein. Die Veranstaltung, die sich an alle richtet, die Reiseleistungen einkaufen oder Geschäftsreisen planen, findet in Wiesbaden statt.

Von der "Einführung eines Travel Managements im Unternehmen" über "grüne Geschäftsreisen", "A1-Beschaffung" und "virtuelles Bezahlen" bis zur "Partnerschaft mit dem Reisebüro": Das Forum Geschäftsreisen am 21. Juni bietet wieder viele und aktuelle Themen rund um Business Travel. Die Veranstaltung findet bereits zum 31. Mal statt, Ort ist diesmal Wiesbaden. Initiatoren sind der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) und fvw|TravelTalk.Das Forum Geschäftsreisen richtet sich ausschließlich an Corporates, also an alle, die sich in ihrem Unternehmen, Verband oder in einer Behörde um das Thema Geschäftsreisen kümmern. Angesprochen sind beispielsweise Travel Manager, Einkäuferinnen und Einkäufer, Assistentinnen und Assistenten, Travel Arranger und andere Geschäftsreise-Verantwortliche.Das Programm startet um 10 Uhr – vorgeschaltet um 9.30 Uhr ist eine Vorstellung des VDR. Los geht es mit einer Diskussionsrunde, in der sich Branchenexperten zu den aktuellen Problemen in deräußern. Anschließend folgen zwei Runden mit jeweils zwei parallel laufenden Fachforen.So geht es in Runde 1 um die Aspekte "Einführung eines Travel Managements im Mittelstand" sowie um "Klimaschonende Geschäftsreisen". Als Referenten fungieren Travel Manager, die auch aus der Praxis in ihren Unternehmen berichten.Nach der Mittagspause stehen dann die Themen "A1-Bescheinigung und EU-Meldung – Herangehensweise in der Praxis" sowie "Virtuelle Bezahllösungen im Travel Management" im Fokus. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in jeder der beiden Schienen an jeweils einem Forum teilnehmen.Den Schlusspunkt um 16 Uhr setzt Professor Tobias Ehlen mit Informationen rund um aktuelle Rechtsfragen in der Geschäftsreise.Die Teilnahmegebühr inklusive des Mittagessens und der Kaffeepausen beträgt 219 Euro (plus Umsatzsteuer). Ordentliche VDR-Mitglieder zahlen 169 Euro. Das Forum findet im Intercity-Hotel Wiesbaden statt (direkt am Hauptbahnhof in der Klingholzstraße 6).Die Anmeldung erfolgt über diesen Link Partner und Sponsoren des Forums Geschäftsreisen sind Air France-KLM/Delta, BWH Hotel Group, Edyn, Egencia, Emirates, FCM, SAP Concur, Sixt, The Apartment Network und Visumpoint. Veranstalter sind der VDR und fvw|TravelTalk.