Die Corona-Krise hat den weltgrößten Fahrdienst-Vermittler Uber auch zum Jahresende 2020 stark belastet.

Im vierten Quartal fiel ein Nettoverlust von 986 Mio. US-Dollar (umgerechnet 814 Mio. Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse gingen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 3,2 Mrd. Dollar zurück. Während der Umsatz des von der Pandemie ausgebremsten Fahrdienst-Hauptgeschäfts um 50 Prozent einbrach, verzeichnete die Liefersparte um den Essensbringdienst Uber Eats ein starkes Wachstum von 130 Prozent.Der Konzern hatte diesen Bereich im vergangenen Jahr kräftig ausgebaut – unter anderem durch die Übernahme des US-Rivalen. Im gesamten Geschäftsjahr 2020 geriet Uber mit 6,8 Mrd. Dollar in die roten Zahlen. Im Jahr 2019 war der Verlust – auch aufgrund hoher Kosten für den Börsengang – mit 8,5 Mrd. Dollar sogar noch höher ausgefallen. Der Umsatz schrumpfte 2020 um 14 Prozent auf 11,1 Mrd. Dollar.Anleger reagierten verhalten auf die Zahlen, die Aktie drehte nachbörslich zunächst leicht ins Minus. Analysten hatten mit etwas höheren Erlösen gerechnet.