Frank Seifert

In den Läden am Frankfurter Flughafen sollen "Miles & More"-Nutzer beim Einkaufen in Zukunft vermehrt Bonusmeilen sammeln können.

Fraport und die Lufthansa-Tochter Miles & More arbeiten künftig enger zusammen. Teilnehmer des Loyalitätsprogramms sollen am Airport leichter Bonusmeilen sammeln können. Die neue strategische Partnerschaft zwischen dem Flughafen-Konzern und Europas f&uu