Andreas W. Schulz

Erstmals wieder vor Ort: das World Aviation Festival in Amsterdam.

Beim World Aviation Festival in Amsterdam wurden angesichts der chaotischen Lage in der Luftfahrt etliche Konflikte deutlich. So hat KLM kein Vertrauen mehr in ihren Heimat-Airport Schiphol, und die kleinen Flughäfen werfen den Hubs vor, selbst die Personalnot verursacht zu haben.

Beim World Aviation Festival in Amsterdam wurden angesichts der chaotischen Lage in der Luftfahrt etliche Konflikte deutlich. So hat KLM kein Vertrauen mehr in ihren Heimat-Airport Schiphol, und die kleinen Flughäfen werfen den Hubs vor, selbst die Personalnot verursacht