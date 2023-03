Andreas W. Schulz

Bis 2040 will Norwegen auf allen Inlandsstrecken elektrisch fliegen lassen.

Sogenanntes nachhaltiges Kerosin – SAF – ist die größte Hoffnung, wenn es ums klimafreundliche Fliegen geht. Doch allein wird es nicht reichen, nötig ist ein Mix diverser Maßnahmen.

Beim umweltfreundlichen Fliegen soll in Deutschland an Stuttgart kein Weg vorbeiführen: Der Flughafen will zum Zentrum für die Entwicklung v