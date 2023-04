Fotolia RF, honorarfrei

Wer ist schuld am Mietwagen-Schaden? Was häufig zu Streit zwischen Anbieter und Kunden führt, soll in München der Vergangenheit angehören: Ein Auto-Scanner erfasst am Flughafen der Landeshauptstadt eventuelle Schäden automatisch.

