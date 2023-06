Pixabay

Ticketbuchungen bei Air France-KLM via GDS werden teurer.

Davon sind auch Geschäftsreisen betroffen: Die französisch-niederländische Airline-Gruppe Air France-KLM will neue Wege im Vertrieb gehen. Der jahrzehntelang gängige Buchungsweg via Reservierungssystemen von Amadeus, Sabre und Co wird daher per Juli teurer.

Bereits seit einigen Jahren verlangen Fluggesellschaften wie Lufthansa, British Airways und auch Air France-KLM für das Buchen via GDS eine Geb&u