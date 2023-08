Gisorr650 via Wikimedia

Frecciarossa der Trenitalia

In nur vier Stunden von der bayerischen in die lombardische Metropole: Spätestens im Jahre 2026 will Trenitalia die beiden Städte direkt verbinden. Bisher dauert die Fahrt mit Umsteigen sieben Stunden.

Bis der Brenner-Basistunnel zur Realität werden wird, dürften noch gut und gern zehn Jahre vergehen. Doch nun deutet sich an, dass Italien s